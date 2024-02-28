В Тюменской области ожидается резкое похолодание

В Тюменской области похолодает до -19 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 2 марта на территории Тюменской области ожидается похолодание до -19 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.

«В ночное время 2 марта температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -9, -14 градусов. При прояснении — до -19. Местами изморозь», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем 2 марта температура воздуха в Тюменской области поднимется до -1, -6 градусов. 29 февраля и 1 марта в регионе ожидаются небольшие снегопады.