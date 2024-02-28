В Тюменской области ожидается резкое похолодание

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В Тюменской области похолодает до -19 градусов Фото:

В ночь на 2 марта на территории Тюменской области ожидается похолодание до -19 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.

«В ночное время 2 марта температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -9, -14 градусов. При прояснении — до -19. Местами изморозь», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем 2 марта температура воздуха в Тюменской области поднимется до -1, -6 градусов. 29 февраля и 1 марта в регионе ожидаются небольшие снегопады.

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В ночь на 2 марта на территории Тюменской области ожидается похолодание до -19 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС. «В ночное время 2 марта температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -9, -14 градусов. При прояснении — до -19. Местами изморозь», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС. По прогнозам синоптиков, днем 2 марта температура воздуха в Тюменской области поднимется до -1, -6 градусов. 29 февраля и 1 марта в регионе ожидаются небольшие снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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