В Тюменской области ожидается резкое похолодание

В Тюменской области похолодает до -19 градусов
В ночь на 2 марта на территории Тюменской области ожидается похолодание до -19 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.
«В ночное время 2 марта температура воздуха на территории Тюменской области опустится до -9, -14 градусов. При прояснении — до -19. Местами изморозь», — сообщает официальный сайт Обь-Иртышского УГМС.
По прогнозам синоптиков, днем 2 марта температура воздуха в Тюменской области поднимется до -1, -6 градусов. 29 февраля и 1 марта в регионе ожидаются небольшие снегопады.
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