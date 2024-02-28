Рыбу-гиганта тюменец отпустил
Тюменский рыбак в Туре поймал судака весом 7,6 килограммов. Об этом сообщили в группе «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Рыбу-гиганта тюменец отпустил.
«Вот такой красавчик судак весом в 7600 был выловлен в Туре с берега на спиннинг нашим подписчиком Виталием Лавриненко. Естественно, был отпущен в свободное плавание», — сообщили в соцсетях.
Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Жители предположили, что рыба заражена щучье чумой. После это ученые решили проверить водоем.
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