Рыбу-гиганта тюменец отпустил Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменский рыбак в Туре поймал судака весом 7,6 килограммов. Об этом сообщили в группе «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Рыбу-гиганта тюменец отпустил.

«Вот такой красавчик судак весом в 7600 был выловлен в Туре с берега на спиннинг нашим подписчиком Виталием Лавриненко. Естественно, был отпущен в свободное плавание», — сообщили в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Жители предположили, что рыба заражена щучье чумой. После это ученые решили проверить водоем.