28 февраля 2024

Тюменец поймал гигантского судака. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Рыбу-гиганта тюменец отпустил Фото:

Тюменский рыбак в Туре поймал судака весом 7,6 килограммов. Об этом сообщили в группе «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Рыбу-гиганта тюменец отпустил.

«Вот такой красавчик судак весом в 7600 был выловлен в Туре с берега на спиннинг нашим подписчиком Виталием Лавриненко. Естественно, был отпущен в свободное плавание», — сообщили в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Жители предположили, что рыба заражена щучье чумой. После это ученые решили проверить водоем.

Фото:

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Тюменский рыбак в Туре поймал судака весом 7,6 килограммов. Об этом сообщили в группе «Мыс. Матмасы. Тарманы. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Рыбу-гиганта тюменец отпустил. «Вот такой красавчик судак весом в 7600 был выловлен в Туре с берега на спиннинг нашим подписчиком Виталием Лавриненко. Естественно, был отпущен в свободное плавание», — сообщили в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки на озере Котляк (Уватский район) поймали щук с язвами и коростами. Жители предположили, что рыба заражена щучье чумой. После это ученые решили проверить водоем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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