В Тюмени монтажник во время работы погиб в шахте лифта

Известно, что причиной трагедии стала плохая организация производства работ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени монтажник во время работы упал в шахту лифта и погиб. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. Инцидент произошел в декабре 2023 года.

«Когда подошла машина с окнами, работники осуществляли разгрузку. Во время разгрузки второй партии третьего работника (пострадавшего) не оказалось на обозначенном месте для приемки окон. На звонки работник не отвечал. В результате был обнаружен в шахте лифта без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе госинспекции.

Известно, что причиной трагедии стала плохая организация производства работ. Также погибшего специалист допустили без медосмотра. Помимо этого, он не проходил стажировку. Компанию ООО «Светлые окна», где работал монтажник, привлекут к административной ответственности.