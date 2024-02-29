В курганском округе турнир посвятили погибшему на СВО бойцу. Фото

29 февраля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

В честь погибшего бойца в Целинном округе провели турнир по волейболу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Целинном муниципальном округе Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Дмитрию Бессонову, и посвятили ему волейбольный турнир. Данная информация размещена в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте». «В Половинской школе есть добрая традиция посвящать своим героическим выпускникам спортивные события. Память Дмитрия Бессонова увековечена в волейбольном турнире. Состоялся первый матч на кубок Дмитрия среди школьников и ветеранов. Победил опыт», — указано в сообщении. Там же торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Бессонову. Ефрейтор гвардии Дмитрий Бессонов, командир десантно-штурмового отделения погиб 17 октября 2023 года. Ему присвоили орден Мужества. Ранее на территории школы Макушинского муниципального округа открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. На открытие доски, в том числе, пришли родственники солдата и односельчане. Соревнование провели в Половинской школе Фото: группа администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/celinnoeural?w=wall-172464009_60225 Дмитрию Бессонову присвоен орден Мужества Фото: группа администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/celinnoeural?w=wall-172464009_60225

В Целинном муниципальном округе Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Дмитрию Бессонову, и посвятили ему волейбольный турнир. Данная информация размещена в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте». «В Половинской школе есть добрая традиция посвящать своим героическим выпускникам спортивные события. Память Дмитрия Бессонова увековечена в волейбольном турнире. Состоялся первый матч на кубок Дмитрия среди школьников и ветеранов. Победил опыт», — указано в сообщении. Там же торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Бессонову. Ефрейтор гвардии Дмитрий Бессонов, командир десантно-штурмового отделения погиб 17 октября 2023 года. Ему присвоили орден Мужества. Ранее на территории школы Макушинского муниципального округа открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. На открытие доски, в том числе, пришли родственники солдата и односельчане.