В курганском округе турнир посвятили погибшему на СВО бойцу. Фото

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра, руки
В честь погибшего бойца в Целинном округе провели турнир по волейболу (архивное фото) Фото:
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В Целинном муниципальном округе Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Дмитрию Бессонову, и посвятили ему волейбольный турнир. Данная информация размещена в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Половинской школе есть добрая традиция посвящать своим героическим выпускникам спортивные события. Память Дмитрия Бессонова увековечена в волейбольном турнире. Состоялся первый матч на кубок Дмитрия среди школьников и ветеранов. Победил опыт», — указано в сообщении.

Там же торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Бессонову. Ефрейтор гвардии Дмитрий Бессонов, командир десантно-штурмового отделения погиб 17 октября 2023 года. Ему присвоили орден Мужества.

Ранее на территории школы Макушинского муниципального округа открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. На открытие доски, в том числе, пришли родственники солдата и односельчане.

Соревнование провели в Половинской школе
Соревнование провели в Половинской школе
Фото:
Дмитрию Бессонову присвоен орден Мужества
Дмитрию Бессонову присвоен орден Мужества
Фото:

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В Целинном муниципальном округе Курганской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Дмитрию Бессонову, и посвятили ему волейбольный турнир. Данная информация размещена в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте». «В Половинской школе есть добрая традиция посвящать своим героическим выпускникам спортивные события. Память Дмитрия Бессонова увековечена в волейбольном турнире. Состоялся первый матч на кубок Дмитрия среди школьников и ветеранов. Победил опыт», — указано в сообщении. Там же торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Бессонову. Ефрейтор гвардии Дмитрий Бессонов, командир десантно-штурмового отделения погиб 17 октября 2023 года. Ему присвоили орден Мужества. Ранее на территории школы Макушинского муниципального округа открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО солдату Григорию Зубареву. На открытие доски, в том числе, пришли родственники солдата и односельчане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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