Курган на несколько часов обесточат из-за плановых работ

Энергетики обесточат дома в девяти СНТ и на 15 улицах Кургана 1 мая

В дома горожан временно перестанет поступать электроэнергия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на несколько часов отключат электричество из-за плановых ремонтно-восстановительных работ 1 мая. Энергия временно перестанет поступать в девять садоводческих товариществ и в дома на 15 улицах областного центра, передает пресс-служба мэрии.

«В Кургане 1 марта будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Подачу электроэнергии временно приостановят», — указано в telegram-канале властей со ссылкой на данные АО «СУЭНКО».

С 9:00 до 16:00 для выполнения монтажных работ, устранения дефектов и проведения капремонта оборудования подачу электроэнергии приостановят по адресам:

ул. С. Юлаева, №8-10, 2;

ул. Огарева, №5-19, 8-10, 14-24;

ул. 9 Мая, №01-111, 107а, 112-124, 126а, 116а, ж/д;

ул. Карбышева, №20, 24-36, 30а;

пер. Попова, №6-18, 5;

ул. Попова, №8-14, 18, 22, 26-28, 32, 13-35;

ул. Хмельницкого, №16-18;

СТ «Волна», мкр-н Болдинцево;

СК «Проектировщик»;

ул. Правды, №15-19, 18;

ул. Горяева, №18-22, 24а, 26-30;

ул. Кошевого, №14;

пер. Западный, №15, 15а, 21, 16-20;

ул. Новостроек, №2.

С 13:30 до 17:00 для проведения работ по техническому присоединению подачу ресурса ограничат по адресам:

3-й мкр-н, №12, 12 корп. 1.

С 9:00 до 17:00 для монтажа провода подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:

СНТ «Малютка», уч. 68, 72;

СНТ «Дружба», уч. 3, 7, 8, 16, 21, 25, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 74, 75, 83, 93, 98, 102;

СНТ «20 лет Победы», уч. 6, 9, 30, 33, 35, 36;

СНТ «КМЗ-1», уч. 349;

ул. Томина, №1а, 1, 1-1, 1г, 1 м, 1-3, 2п, 2р, 2к, 2-0, ж/д, дачи;

СТ «Бытовик», уч. 60, 63, 74, 75, 76;

СНТ «Малютка», уч. 1, 1а, 4, 4а, 13, 14, 17, 20, 25;

СНТ «КМЗ-1», уч. 340.

С 10:00 до 16:00 для выполнения работ по установке оборудования подача электроэнергии будет приостановлена по адресам: