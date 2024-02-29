Курган на несколько часов обесточат из-за плановых работ

В Кургане на несколько часов отключат электричество из-за плановых ремонтно-восстановительных работ 1 мая. Энергия временно перестанет поступать в девять садоводческих товариществ и в дома на 15 улицах областного центра, передает пресс-служба мэрии.
«В Кургане 1 марта будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Подачу электроэнергии временно приостановят», — указано в telegram-канале властей со ссылкой на данные АО «СУЭНКО».
С 9:00 до 16:00 для выполнения монтажных работ, устранения дефектов и проведения капремонта оборудования подачу электроэнергии приостановят по адресам:
- ул. С. Юлаева, №8-10, 2;
- ул. Огарева, №5-19, 8-10, 14-24;
- ул. 9 Мая, №01-111, 107а, 112-124, 126а, 116а, ж/д;
- ул. Карбышева, №20, 24-36, 30а;
- пер. Попова, №6-18, 5;
- ул. Попова, №8-14, 18, 22, 26-28, 32, 13-35;
- ул. Хмельницкого, №16-18;
- СТ «Волна», мкр-н Болдинцево;
- СК «Проектировщик»;
- ул. Правды, №15-19, 18;
- ул. Горяева, №18-22, 24а, 26-30;
- ул. Кошевого, №14;
- пер. Западный, №15, 15а, 21, 16-20;
- ул. Новостроек, №2.
С 13:30 до 17:00 для проведения работ по техническому присоединению подачу ресурса ограничат по адресам:
- 3-й мкр-н, №12, 12 корп. 1.
С 9:00 до 17:00 для монтажа провода подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:
- СНТ «Малютка», уч. 68, 72;
- СНТ «Дружба», уч. 3, 7, 8, 16, 21, 25, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 74, 75, 83, 93, 98, 102;
- СНТ «20 лет Победы», уч. 6, 9, 30, 33, 35, 36;
- СНТ «КМЗ-1», уч. 349;
- ул. Томина, №1а, 1, 1-1, 1г, 1 м, 1-3, 2п, 2р, 2к, 2-0, ж/д, дачи;
- СТ «Бытовик», уч. 60, 63, 74, 75, 76;
- СНТ «Малютка», уч. 1, 1а, 4, 4а, 13, 14, 17, 20, 25;
- СНТ «КМЗ-1», уч. 340.
С 10:00 до 16:00 для выполнения работ по установке оборудования подача электроэнергии будет приостановлена по адресам:
- мкр-н Придорожный, ул. Гагарина, №1-5, 4-16, 7б, 9а, 9б, 9в, 9г, 9-17, 2а, 12а;
- мкр-н Придорожный, ул. Восточная, №18а, 17а, 17б, 17г.
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