29 февраля 2024

Главный конструктор «Курганмашзавода» сравнил БМП-3 с легендарным танком Т-34. Видео

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
На «Курганмашзаводе» готовы создавать БМП-3 в неограниченном количестве, сказал Сергей Абдулов Фото:
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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производят на «Курганмашзаводе», сравнили с легендарным советским танком Т-34 по техническому совершенству и серийному производству. Эти особенности отметил главный конструктор «Курганмашзавода»» Сергей Абдулов. Т-34 был самым массовым и безупречным танком Второй мировой войны и послевоенного времени.

«БМП-3 — то своеобразный танк Т-34, который обладает и техническим совершенством и высокой воспроизводимостью в серии. Мы можем производить бронемашины, при определенных условиях, в неограниченных количествах», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил вторую партию БМП-3 с начала 2024 года. Всего с начала СВО оборонный завод увеличил выпуск военной техники в три раза. Машины штатно комплектуют дополнительной защитой — бронеэкранами и противокомулятивными решетками. Также на них планируют устанавливать системы РЭБ для борьбы с дронами. Для того чтобы поставлять в войска еще больше машин, на предприятии ускорили испытания БМП-3 и обновляют производства и оборудования.

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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производят на «Курганмашзаводе», сравнили с легендарным советским танком Т-34 по техническому совершенству и серийному производству. Эти особенности отметил главный конструктор «Курганмашзавода»» Сергей Абдулов. Т-34 был самым массовым и безупречным танком Второй мировой войны и послевоенного времени. «БМП-3 — то своеобразный танк Т-34, который обладает и техническим совершенством и высокой воспроизводимостью в серии. Мы можем производить бронемашины, при определенных условиях, в неограниченных количествах», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил вторую партию БМП-3 с начала 2024 года. Всего с начала СВО оборонный завод увеличил выпуск военной техники в три раза. Машины штатно комплектуют дополнительной защитой — бронеэкранами и противокомулятивными решетками. Также на них планируют устанавливать системы РЭБ для борьбы с дронами. Для того чтобы поставлять в войска еще больше машин, на предприятии ускорили испытания БМП-3 и обновляют производства и оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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