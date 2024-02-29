Главный конструктор «Курганмашзавода» сравнил БМП-3 с легендарным танком Т-34. Видео

01 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» готовы создавать БМП-3 в неограниченном количестве, сказал Сергей Абдулов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые машины пехоты БМП-3, которые производят на «Курганмашзаводе», сравнили с легендарным советским танком Т-34 по техническому совершенству и серийному производству. Эти особенности отметил главный конструктор «Курганмашзавода»» Сергей Абдулов. Т-34 был самым массовым и безупречным танком Второй мировой войны и послевоенного времени. «БМП-3 — то своеобразный танк Т-34, который обладает и техническим совершенством и высокой воспроизводимостью в серии. Мы можем производить бронемашины, при определенных условиях, в неограниченных количествах», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил вторую партию БМП-3 с начала 2024 года. Всего с начала СВО оборонный завод увеличил выпуск военной техники в три раза. Машины штатно комплектуют дополнительной защитой — бронеэкранами и противокомулятивными решетками. Также на них планируют устанавливать системы РЭБ для борьбы с дронами. Для того чтобы поставлять в войска еще больше машин, на предприятии ускорили испытания БМП-3 и обновляют производства и оборудования.

Боевые машины пехоты БМП-3, которые производят на «Курганмашзаводе», сравнили с легендарным советским танком Т-34 по техническому совершенству и серийному производству. Эти особенности отметил главный конструктор «Курганмашзавода»» Сергей Абдулов. Т-34 был самым массовым и безупречным танком Второй мировой войны и послевоенного времени. «БМП-3 — то своеобразный танк Т-34, который обладает и техническим совершенством и высокой воспроизводимостью в серии. Мы можем производить бронемашины, при определенных условиях, в неограниченных количествах», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил вторую партию БМП-3 с начала 2024 года. Всего с начала СВО оборонный завод увеличил выпуск военной техники в три раза. Машины штатно комплектуют дополнительной защитой — бронеэкранами и противокомулятивными решетками. Также на них планируют устанавливать системы РЭБ для борьбы с дронами. Для того чтобы поставлять в войска еще больше машин, на предприятии ускорили испытания БМП-3 и обновляют производства и оборудования.