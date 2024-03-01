В Тюмень приедет стендапер Богдан Лисевский

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup, стендап клуб
Комик выступит в Тюмени 20 марта Фото:

В Тюмени выступит комик и стендапер Богдан Лисевский. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». Шоу пройдет 20 марта.

«Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с непредсказуемой развязкой стали частью своеобразного стиля Лисевского. Его стендапы — это самобытный формат, транслирующий индивидуальный юмористический почерк комика», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит комик Виктория Складчикова. Ее шоу пройдет 1 апреля.

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В Тюмени выступит комик и стендапер Богдан Лисевский. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». Шоу пройдет 20 марта. «Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с непредсказуемой развязкой стали частью своеобразного стиля Лисевского. Его стендапы — это самобытный формат, транслирующий индивидуальный юмористический почерк комика», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит комик Виктория Складчикова. Ее шоу пройдет 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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