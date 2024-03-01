В Тюмень приедет стендапер Богдан Лисевский

Комик выступит в Тюмени 20 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени выступит комик и стендапер Богдан Лисевский. Такая информация указана на сайте сервиса «Яндекс Афиша». Шоу пройдет 20 марта.

«Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с непредсказуемой развязкой стали частью своеобразного стиля Лисевского. Его стендапы — это самобытный формат, транслирующий индивидуальный юмористический почерк комика», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выступит комик Виктория Складчикова. Ее шоу пройдет 1 апреля.