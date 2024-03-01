01 марта 2024

Жителям отдаленного поселка ЯНАО вручили ключи от новых квартир

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Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, жилье, недвижимость, новое жилье, новоселье, ключи от квартир
Ямальцы получили ключи от квартир в новом доме на Нефтяников дом 15 Фото:

Жители поселка Коротчаево в ЯНАО скоро переедут из аварийных деревянных домов в новое комфортное жилье. Губернатор округа Дмитрий Артюхов вручил 15 комплектов ключей новоселам и переедут в квартиры по улице Нефтяников дом 15.

«15 первых новоселов дома №14 по улице Нефтяников получили ключи от квартир. Мы меняем наш Ямал. Еще вчера он почти весь был деревянным, а сегодня северяне переезжают в новые комфортные квартиры. Жизнь даже в отдаленных районах, как Коротчаево, становится намного комфортней», — передает правительство округа слова Артюхова.

Новый дом расположен в центре района и рассчитан на 154 квартиры. Строители возвели его за полтора года. В шаговой доступности для семей расположены детские сады, школы, спортивные учреждения, больницы и магазины.

Правительство ЯНАО увеличило финансирование программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Сумма увеличена почти на 500 миллионов рублей и в настоящий момент составляет 1 552 777 000 рублей. Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде круга. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек. Программа переселения в ЯНАО рассчитана до 2028 года.

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Жители поселка Коротчаево в ЯНАО скоро переедут из аварийных деревянных домов в новое комфортное жилье. Губернатор округа Дмитрий Артюхов вручил 15 комплектов ключей новоселам и переедут в квартиры по улице Нефтяников дом 15. «15 первых новоселов дома №14 по улице Нефтяников получили ключи от квартир. Мы меняем наш Ямал. Еще вчера он почти весь был деревянным, а сегодня северяне переезжают в новые комфортные квартиры. Жизнь даже в отдаленных районах, как Коротчаево, становится намного комфортней», — передает правительство округа слова Артюхова. Новый дом расположен в центре района и рассчитан на 154 квартиры. Строители возвели его за полтора года. В шаговой доступности для семей расположены детские сады, школы, спортивные учреждения, больницы и магазины. Правительство ЯНАО увеличило финансирование программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Сумма увеличена почти на 500 миллионов рублей и в настоящий момент составляет 1 552 777 000 рублей. Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде круга. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек. Программа переселения в ЯНАО рассчитана до 2028 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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