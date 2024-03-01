Миа Бойко приняла участие в деловой программе от «Сибура» на ВФМ

02 марта 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Миа Бойка поделилась мнением на тему экологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Певица Миа Бойка приняла участие в деловой программе на тему экологии, которую организовало ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область). Мероприятие прошло на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. «Продолжаем откровенничать на тему экологии на Всемирном фестивале молодежи! На этот раз устроили очень жаркую дискуссию с певицей Мией Бойко — еще одной специальной гостьей нашей деловой программы. Гостья поделилась очень личными советами, как стать экологичнее и хакнуть эту жизнь полностью», — указано в telegram-канале «СИБУР». В благодарность компания подарила певице стильные очки, созданные в коллаборации СИБУРа с брендом Brevno из инновационных гранул Vivilen. «СИБУР» — одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России, а также партнер по устойчивому развитию ВФМ 2024. MIA BOYKA, Яна Чурикова, Никита Непряхин, а также другие эксперты приняли участие в деловой программе, организованной компанией 2 марта в международном аэропорту ВФМ. Фото: telegram-канал, «Сибур», https://t.me/siburofficial/3890

Певица Миа Бойка приняла участие в деловой программе на тему экологии, которую организовало ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область). Мероприятие прошло на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. «Продолжаем откровенничать на тему экологии на Всемирном фестивале молодежи! На этот раз устроили очень жаркую дискуссию с певицей Мией Бойко — еще одной специальной гостьей нашей деловой программы. Гостья поделилась очень личными советами, как стать экологичнее и хакнуть эту жизнь полностью», — указано в telegram-канале «СИБУР». В благодарность компания подарила певице стильные очки, созданные в коллаборации СИБУРа с брендом Brevno из инновационных гранул Vivilen. «СИБУР» — одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России, а также партнер по устойчивому развитию ВФМ 2024. MIA BOYKA, Яна Чурикова, Никита Непряхин, а также другие эксперты приняли участие в деловой программе, организованной компанией 2 марта в международном аэропорту ВФМ.