01 марта 2024

Миа Бойко приняла участие в деловой программе от «Сибура» на ВФМ

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Концерт Миа Бойко. Курган, миа бойко, MIA BOYKA, мария николаевна бойко
Миа Бойка поделилась мнением на тему экологии Фото:

Певица Миа Бойка приняла участие в деловой программе на тему экологии, которую организовало ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область). Мероприятие прошло на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

«Продолжаем откровенничать на тему экологии на Всемирном фестивале молодежи! На этот раз устроили очень жаркую дискуссию с певицей Мией Бойко — еще одной специальной гостьей нашей деловой программы. Гостья поделилась очень личными советами, как стать экологичнее и хакнуть эту жизнь полностью», — указано в telegram-канале «СИБУР». В благодарность компания подарила певице стильные очки, созданные в коллаборации СИБУРа с брендом Brevno из инновационных гранул Vivilen.

«СИБУР» — одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России, а также партнер по устойчивому развитию ВФМ 2024. MIA BOYKA, Яна Чурикова, Никита Непряхин, а также другие эксперты приняли участие в деловой программе, организованной компанией 2 марта в международном аэропорту ВФМ.

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Певица Миа Бойка приняла участие в деловой программе на тему экологии, которую организовало ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область). Мероприятие прошло на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. «Продолжаем откровенничать на тему экологии на Всемирном фестивале молодежи! На этот раз устроили очень жаркую дискуссию с певицей Мией Бойко — еще одной специальной гостьей нашей деловой программы. Гостья поделилась очень личными советами, как стать экологичнее и хакнуть эту жизнь полностью», — указано в telegram-канале «СИБУР». В благодарность компания подарила певице стильные очки, созданные в коллаборации СИБУРа с брендом Brevno из инновационных гранул Vivilen. «СИБУР» — одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России, а также партнер по устойчивому развитию ВФМ 2024. MIA BOYKA, Яна Чурикова, Никита Непряхин, а также другие эксперты приняли участие в деловой программе, организованной компанией 2 марта в международном аэропорту ВФМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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