Миа Бойко приняла участие в деловой программе от «Сибура» на ВФМ

Певица Миа Бойка приняла участие в деловой программе на тему экологии, которую организовало ПАО «СИБУР», зарегистрированное в Тобольске (Тюменская область). Мероприятие прошло на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.
«Продолжаем откровенничать на тему экологии на Всемирном фестивале молодежи! На этот раз устроили очень жаркую дискуссию с певицей Мией Бойко — еще одной специальной гостьей нашей деловой программы. Гостья поделилась очень личными советами, как стать экологичнее и хакнуть эту жизнь полностью», — указано в telegram-канале «СИБУР». В благодарность компания подарила певице стильные очки, созданные в коллаборации СИБУРа с брендом Brevno из инновационных гранул Vivilen.
«СИБУР» — одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России, а также партнер по устойчивому развитию ВФМ 2024. MIA BOYKA, Яна Чурикова, Никита Непряхин, а также другие эксперты приняли участие в деловой программе, организованной компанией 2 марта в международном аэропорту ВФМ.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.