Власти Тюмени раскрыли судьбу «многострадального» торгового центра

Планов по сносу торгового центра «Тюменский», расположенного на территории застройки холдинга «АРСИБ», на данный момент нет. Об этом URA.RU сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства тюменской администрации.
«Снос объектов капитального строительства регулируется статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В адрес Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по адресу рынка не поступали», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Отмечается, что торговый центр расположен в зоне многофункционального назначения, а по проекту планировки здесь установлена зона торгового назначения и общественного питания. Назначение торгового центра соответствует функциональному назначению занимаемой территории.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени вновь заговорили о возможном сносе здания торгового центра «Тюменский». Разговоры возникли после того, как арендаторы начали массово мигрировать из торгового центра в соседнее здание, которое также принадлежит тюменскому холдингу «АРСИБ».
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