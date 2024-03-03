03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

Власти Тюмени раскрыли судьбу «многострадального» торгового центра

Тюменская администрация поделилась планами по сносу торгового центра «Тюменский»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый комплекс и рынок "Тюменский" на ул. Мельникайте 126/3. Тюмень , рынок тюменский, тк тюменский, ул мельникайте 126/3
Разговоры о возможном сносе здания рынка идут в Тюмени с 2021 года Фото:

Планов по сносу торгового центра «Тюменский», расположенного на территории застройки холдинга «АРСИБ», на данный момент нет. Об этом URA.RU сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства тюменской администрации.

«Снос объектов капитального строительства регулируется статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В адрес Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по адресу рынка не поступали», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Отмечается, что торговый центр расположен в зоне многофункционального назначения, а по проекту планировки здесь установлена зона торгового назначения и общественного питания. Назначение торгового центра соответствует функциональному назначению занимаемой территории.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени вновь заговорили о возможном сносе здания торгового центра «Тюменский». Разговоры возникли после того, как арендаторы начали массово мигрировать из торгового центра в соседнее здание, которое также принадлежит тюменскому холдингу «АРСИБ».

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Планов по сносу торгового центра «Тюменский», расположенного на территории застройки холдинга «АРСИБ», на данный момент нет. Об этом URA.RU сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства тюменской администрации. «Снос объектов капитального строительства регулируется статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В адрес Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства по адресу рынка не поступали», — пояснили URA.RU в ведомстве. Отмечается, что торговый центр расположен в зоне многофункционального назначения, а по проекту планировки здесь установлена зона торгового назначения и общественного питания. Назначение торгового центра соответствует функциональному назначению занимаемой территории. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени вновь заговорили о возможном сносе здания торгового центра «Тюменский». Разговоры возникли после того, как арендаторы начали массово мигрировать из торгового центра в соседнее здание, которое также принадлежит тюменскому холдингу «АРСИБ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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