В ЯНАО мать издевалась над своими малолетними детьми

На Ямале мать систематически избивала своих детей
В Ноябрьске (ЯНАО) местную жительницу, избивавшую своих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета.
«По данным следствия, в городе Ноябрьске 38-летняя местная жительница систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении потерпевших», — говорится в сообщении. На данный момент обвиняемая помещена под стражу.
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