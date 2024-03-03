03 марта 2024
02 марта 2024

В ЯНАО мать издевалась над своими малолетними детьми

Жительница Ноябрьска заключена под стражу за избиение детей
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале мать систематически избивала своих детей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местную жительницу, избивавшую своих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета.

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 38-летняя местная жительница систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении потерпевших», — говорится в сообщении. На данный момент обвиняемая помещена под стражу.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местную жительницу, избивавшую своих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 38-летняя местная жительница систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении потерпевших», — говорится в сообщении. На данный момент обвиняемая помещена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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