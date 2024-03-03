В ЯНАО мать издевалась над своими малолетними детьми

Жительница Ноябрьска заключена под стражу за избиение детей

04 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

На Ямале мать систематически избивала своих детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) местную жительницу, избивавшую своих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 38-летняя местная жительница систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении потерпевших», — говорится в сообщении. На данный момент обвиняемая помещена под стражу.

В Ноябрьске (ЯНАО) местную жительницу, избивавшую своих детей, лишили родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 38-летняя местная жительница систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания. В настоящее время женщина лишена родительских прав в отношении потерпевших», — говорится в сообщении. На данный момент обвиняемая помещена под стражу.