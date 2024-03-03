03 марта 2024
02 марта 2024

В газовой столице ЯНАО впервые пройдут зимние экстремальные соревнования

В Новом Уренгое впервые проведут экстремальный забег «Северный характер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Чайковский. Пермь, зож, бег, набережная чайковского
Участников экстремального забега в ЯНАО ждет более 10 испытаний с препятствиями Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 и 10 марта пройдут соревнования с экстремальными испытаниями «Северный характер. Зима». Об этом сообщили глава города Андрей Воронов в telegram.

«Впервые экстремальный забег „Северный характер“ зимой. 9—10 марта. Берег реки Седэяха. Трасса 2,5 км. Больше 10 сложных испытаний», — написал градоначальник в telegram-канале «Воронов».

Ранее URA.RU писало об осеннем этапе экстремальных соревнований «Северный характер» в Салехарде (ЯНАО). Общий призовой фонд составил 315 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 и 10 марта пройдут соревнования с экстремальными испытаниями «Северный характер. Зима». Об этом сообщили глава города Андрей Воронов в telegram. «Впервые экстремальный забег „Северный характер“ зимой. 9—10 марта. Берег реки Седэяха. Трасса 2,5 км. Больше 10 сложных испытаний», — написал градоначальник в telegram-канале «Воронов». Ранее URA.RU писало об осеннем этапе экстремальных соревнований «Северный характер» в Салехарде (ЯНАО). Общий призовой фонд составил 315 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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