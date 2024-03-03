В газовой столице ЯНАО впервые пройдут зимние экстремальные соревнования

Участников экстремального забега в ЯНАО ждет более 10 испытаний с препятствиями
В Новом Уренгое (ЯНАО) 9 и 10 марта пройдут соревнования с экстремальными испытаниями «Северный характер. Зима». Об этом сообщили глава города Андрей Воронов в telegram.
«Впервые экстремальный забег „Северный характер“ зимой. 9—10 марта. Берег реки Седэяха. Трасса 2,5 км. Больше 10 сложных испытаний», — написал градоначальник в telegram-канале «Воронов».
Ранее URA.RU писало об осеннем этапе экстремальных соревнований «Северный характер» в Салехарде (ЯНАО). Общий призовой фонд составил 315 тысяч рублей.
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