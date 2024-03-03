03 марта 2024

Нефтегазовые компании и гостиничный бизнес ищут горничных из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Предлагаемый заработок для горничных — от 44 до 90 тысяч рублей Фото:

В нефтегазовые компании и гостиничный бизнес Арктики активно приглашают горничных из ЯНАО с обещанием денежного вознаграждения от 44 до 90 тысяч рублей в месяц. По данным окружного ЦЗН, в округе имеется 19 вакансий по данному виду занятости.

Как следует из статистики вакансий, размещенной на ведомственном сайте Центра занятости населения ЯНАО, работодатели готовы предложить 19 рабочих мест для горничных, желающих работать вахтовым методом и на постоянно основе в нефтегазодобывающих компаниях, в гостиничном бизнесе и общежитиях. Предлагаемый заработок — от 44,3 до 90 тысяч рублей.

Так, компания из Москвы готова предложить рабочее место для горничной из Нового Уренгоя, которая должна обслуживать гостиничные номера в селе Новый Порт Ямальского района за 90 тысяч рублей. Вахта — 45 дней. От соискателя вакансии требуется опыт работы уборщиком или горничной не менее года. ООО «Газпром трансгаз Югорск» приглашает на постоянную работу горничную в пгт Заполярный Надымского района ЯНАО. Заработная плата — от 49 до 55 тысяч рублей. В одну из гостиниц Салехарда работодатель предлагает постоянное рабочее место с обещанием заработка до 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что дочерняя компания госпорпорации «Росатом» приглашает монтажников из ЯНАО на стройки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также на аналогичные проекты в Бангладеш и Турцию. Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2023 года находится на втором месте среди регионов РФ по уровню безработицы. По данным аналитиков, на Ямале это показатель составляет 1,5%.

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В нефтегазовые компании и гостиничный бизнес Арктики активно приглашают горничных из ЯНАО с обещанием денежного вознаграждения от 44 до 90 тысяч рублей в месяц. По данным окружного ЦЗН, в округе имеется 19 вакансий по данному виду занятости. Как следует из статистики вакансий, размещенной на ведомственном сайте Центра занятости населения ЯНАО, работодатели готовы предложить 19 рабочих мест для горничных, желающих работать вахтовым методом и на постоянно основе в нефтегазодобывающих компаниях, в гостиничном бизнесе и общежитиях. Предлагаемый заработок — от 44,3 до 90 тысяч рублей. Так, компания из Москвы готова предложить рабочее место для горничной из Нового Уренгоя, которая должна обслуживать гостиничные номера в селе Новый Порт Ямальского района за 90 тысяч рублей. Вахта — 45 дней. От соискателя вакансии требуется опыт работы уборщиком или горничной не менее года. ООО «Газпром трансгаз Югорск» приглашает на постоянную работу горничную в пгт Заполярный Надымского района ЯНАО. Заработная плата — от 49 до 55 тысяч рублей. В одну из гостиниц Салехарда работодатель предлагает постоянное рабочее место с обещанием заработка до 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дочерняя компания госпорпорации «Росатом» приглашает монтажников из ЯНАО на стройки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также на аналогичные проекты в Бангладеш и Турцию. Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2023 года находится на втором месте среди регионов РФ по уровню безработицы. По данным аналитиков, на Ямале это показатель составляет 1,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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