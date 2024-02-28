Монтажников из ЯНАО зовут на строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Зарплата — 150 тысяч рублей в месяц. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочерняя компания госпорпорации «Росатом» приглашает монтажников из ЯНАО на стройки АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, а также на аналогичные проекты в Бангладеш и Турцию. Работодатель обещает проживание в 4-комнатных квартирах за счет компании и бесплатное питание. Зарплата — 150 тысяч рублей в месяц, сообщает рекрутер SuperJob.

«На строительство АЭС „Эль-Дабаа“ в Египте, АЭС „Руппур“ в Бангладеш и Турцию требуется: Монтажник технологического трубопровода. <…> Опыт работы от трех лет, среднее специальное образование, работа вахтовым методом. Зарплата — 150 тысяч рублей в месяц. Работа по графику (4,5 мес./1,5 мес.), 6-дневная рабочая неделя; проживание на территории современного вахтового поселка в 4-комнатных квартирах в современных домах <…> за счет Компании; бесплатное 3-разовое питание; выплата „подъемных“ в размере 37 000 рублей», — говорится в объявлении, размещенном на сайте SuperJob.

Также обещается полный соцпакет и годовое премирование. В свою очередь, компания ждет от ямальских специалистов профессионального понимания монтажа трубопроводов и навыков работы с инструментами.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году жителей ЯНАО чаще всего приглашали работать по зарубежным вакансиям в Казахстан, Беларусь и Грузию. Чаще всего из Ямала в иностранные компании приглашали менеджеров по продажам (13,3%), программистов (11,4%), операторов call-центров (5,4%), дизайнеров и художников (4,9%), а также тестировщиков (4,8%).