Управкомпания рассказала, в каких случаях убирает сосульки с крыш балконов курганцев

Управкомпания очищает от сосулек балконы курганцев

05 марта 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

УК просит собственников сообщать о проблеме сразу по ее обнаружению (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющая компания в Кургане убирает сосульки с крыш балконов собственников, если они угрожают жизни граждан, несмотря на то, что может ограничиться уборкой крыши дома. Об этом URA.RU рассказал представитель местной управкомпании. «Мы, как УК, если видим угрозу, то, конечно же, раз автовышку наняли, убираем и образования на крыше балкона», — пояснил специалист «Курганской управляющей компании». Также, представитель рассказал, что ответственность по уборке крыши балкона лежит на собственнике, если она не была предусмотрена при строительстве дома. «Как правило, очень много сосулек и снежного навеса образуется именно на таких козырьках балконов, на что собственники не всегда реагируют», — отметил представитель УК. Также собеседник корреспондента URA.RU уточнил, что в основном снежно-ледяные образования — сосульки и снежные навесы — образуются на скатных крышах. УК обязана очищать их сразу, как только они образовались, о чем говорится в решении гордумы № 52 от 27 марта 2019 года «Об утверждении правил благоустройства территории города Курган». Для наиболее оперативной реакции на проблему, УК рекомендует собственникам сообщать о возникшей проблеме диспетчеру сразу. «Например, с утра мастер посмотрел объект — сосулек не было. Навесы также сразу видно, если они есть, поэтому их убирают, но дальше на крыше все равно еще снег присутствует. Уборка, например, помогла вычистить 1,5-2 метра крыши. Затем пришло потепление, а вместе с тем снег начал скатываться, таять и к вечеру образовались сосульки. В такой ситуации УК рекомендует собственникам обращаться в диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно. По заявке мастер от компании проверит ситуацию на доме», — объяснили в организации. Если УК не решила проблему, представитель организации посоветовал обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана, который регулярно проводит горячие линии по работе компаний. «Они будут сразу же отрабатывать», — пояснил специалист. Также, по его словам, можно обратиться в Госжилинспекцию, которая вправе составить протокол за невыполнение обязательств управляющей организацией. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана назвали управкомпании, которые хуже остальных очищают дворы от снега. Замглавы города назвал пять организаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющая компания в Кургане убирает сосульки с крыш балконов собственников, если они угрожают жизни граждан, несмотря на то, что может ограничиться уборкой крыши дома. Об этом URA.RU рассказал представитель местной управкомпании. «Мы, как УК, если видим угрозу, то, конечно же, раз автовышку наняли, убираем и образования на крыше балкона», — пояснил специалист «Курганской управляющей компании». Также, представитель рассказал, что ответственность по уборке крыши балкона лежит на собственнике, если она не была предусмотрена при строительстве дома. «Как правило, очень много сосулек и снежного навеса образуется именно на таких козырьках балконов, на что собственники не всегда реагируют», — отметил представитель УК. Также собеседник корреспондента URA.RU уточнил, что в основном снежно-ледяные образования — сосульки и снежные навесы — образуются на скатных крышах. УК обязана очищать их сразу, как только они образовались, о чем говорится в решении гордумы № 52 от 27 марта 2019 года «Об утверждении правил благоустройства территории города Курган». Для наиболее оперативной реакции на проблему, УК рекомендует собственникам сообщать о возникшей проблеме диспетчеру сразу. «Например, с утра мастер посмотрел объект — сосулек не было. Навесы также сразу видно, если они есть, поэтому их убирают, но дальше на крыше все равно еще снег присутствует. Уборка, например, помогла вычистить 1,5-2 метра крыши. Затем пришло потепление, а вместе с тем снег начал скатываться, таять и к вечеру образовались сосульки. В такой ситуации УК рекомендует собственникам обращаться в диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно. По заявке мастер от компании проверит ситуацию на доме», — объяснили в организации. Если УК не решила проблему, представитель организации посоветовал обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана, который регулярно проводит горячие линии по работе компаний. «Они будут сразу же отрабатывать», — пояснил специалист. Также, по его словам, можно обратиться в Госжилинспекцию, которая вправе составить протокол за невыполнение обязательств управляющей организацией. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана назвали управкомпании, которые хуже остальных очищают дворы от снега. Замглавы города назвал пять организаций.