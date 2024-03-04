В Тюмени после прокурорской проверки установят акустический забор

В Тюмени установят защитный экран вдоль дороги возле микрорайона Маяк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стали жалобы жителей на шум со стороны автотрассы и железнодорожных путей. Ответчиком выступили ОАО «РЖД» и администрация города.
«Уральская транспортная прокуратура в судебном порядке добилась защиты жителей микрорайона Маяк города Тюмени от автомобильного и железнодорожного шума. Проведены две судебные экспертизы, в соответствии с выводами которых, в целях снижения уровня шума Свердловской железной дороге на спорном участке надлежит возвести акустический экран протяженностью 1100 метров, администрации — установить воздушные клапаны в квартирах», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что РЖД и администрация обязаны выплатить жителям микрорайона компенсации за причиненный моральный вред. Железная дорога возле микрорайона Маяк в Тюмени проходит с XIX века.
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