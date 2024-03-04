04 марта 2024

В Тюмени после прокурорской проверки установят акустический забор

Жителям тюменского микрорайона установят забор за счет РЖД
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за жалоб жителей района Маяк на шум поездов, РЖД обязали установить акустический экран вдоль дороги Фото:

В Тюмени установят защитный экран вдоль дороги возле микрорайона Маяк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стали жалобы жителей на шум со стороны автотрассы и железнодорожных путей. Ответчиком выступили ОАО «РЖД» и администрация города.

«Уральская транспортная прокуратура в судебном порядке добилась защиты жителей микрорайона Маяк города Тюмени от автомобильного и железнодорожного шума. Проведены две судебные экспертизы, в соответствии с выводами которых, в целях снижения уровня шума Свердловской железной дороге на спорном участке надлежит возвести акустический экран протяженностью 1100 метров, администрации — установить воздушные клапаны в квартирах», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что РЖД и администрация обязаны выплатить жителям микрорайона компенсации за причиненный моральный вред. Железная дорога возле микрорайона Маяк в Тюмени проходит с XIX века.

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В Тюмени установят защитный экран вдоль дороги возле микрорайона Маяк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стали жалобы жителей на шум со стороны автотрассы и железнодорожных путей. Ответчиком выступили ОАО «РЖД» и администрация города. «Уральская транспортная прокуратура в судебном порядке добилась защиты жителей микрорайона Маяк города Тюмени от автомобильного и железнодорожного шума. Проведены две судебные экспертизы, в соответствии с выводами которых, в целях снижения уровня шума Свердловской железной дороге на спорном участке надлежит возвести акустический экран протяженностью 1100 метров, администрации — установить воздушные клапаны в квартирах», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что РЖД и администрация обязаны выплатить жителям микрорайона компенсации за причиненный моральный вред. Железная дорога возле микрорайона Маяк в Тюмени проходит с XIX века.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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