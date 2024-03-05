Суд возобновил дело экс-заминистра просвещения Раковой

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Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, ракова марина
Прокурор запросил для Раковой (на фото) наказание в виде 8 лет колонии Фото:

Суд возобновил следствие по делу о хищениях экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Прокурор запросил для Раковой наказание в виде 8 лет колонии.

«Так как непонятна позиция Инкина (одного из фигурантов дела), мы сейчас изучим ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено», — приводит РИА Новости слова судьи Алексея Бобкова. Также в дело вступил новый прокурор.

Арест Раковой произошел осенью 2021 года она обвиняется в хищении около 50 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Ракова и Зуев уже признали вину в миллионных хищениях. В начале февраля этого года Государственное обвинение просило дать Раковой восемь лет колонии.

Зуев же обвиняется в причастности к особо крупному мошенничеству, прокуратура запросила для него 6,5 года лишения свободы. В 2022 году Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест после дачи признательных показаний по делу о хищениях.

Еще одним фигурантом дела был Владимир Мау, который покинул должность ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья зимой 2023 года. Его задержали в июне 2022 года по подозрению в хищении денег у вуза. Он был единственным фигурантом дела, который который не признал вину и отказался компенсировать ущерб. Суд прекратил уголовное преследование ректора осенью 2022 года.

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Суд возобновил следствие по делу о хищениях экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Прокурор запросил для Раковой наказание в виде 8 лет колонии. «Так как непонятна позиция Инкина (одного из фигурантов дела), мы сейчас изучим ее и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено», — приводит РИА Новости слова судьи Алексея Бобкова. Также в дело вступил новый прокурор. Арест Раковой произошел осенью 2021 года она обвиняется в хищении около 50 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее Ракова и Зуев уже признали вину в миллионных хищениях. В начале февраля этого года Государственное обвинение просило дать Раковой восемь лет колонии. Зуев же обвиняется в причастности к особо крупному мошенничеству, прокуратура запросила для него 6,5 года лишения свободы. В 2022 году Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест после дачи признательных показаний по делу о хищениях. Еще одним фигурантом дела был Владимир Мау, который покинул должность ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья зимой 2023 года. Его задержали в июне 2022 года по подозрению в хищении денег у вуза. Он был единственным фигурантом дела, который который не признал вину и отказался компенсировать ущерб. Суд прекратил уголовное преследование ректора осенью 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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