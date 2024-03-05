В Кургане мать отсудила у соцфонда пенсию умершего сына

Мать в Кургане отсудила пенсию умершего сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана смогла через суд добиться от ОСФР (Объединенный соцфонд РФ, ранее Пенсионный фонд) выплаты накопительной части пенсии своего сына, который умер несколько лет назад. Об этом говорится в судебных материалах.

«После смерти сына на его накопительном пенсионном счете осталась сумма 24 506,28 рублей. Суд решил иск матери к ОСФР удовлетворить и обязать фонд выплатить пенсию», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда.

В судебных материалах уточняется, что мать не смогла в шестимесячный срок обратиться за пенсионными накоплениями сына, поскольку его тело не могли найти три года. Он находился в розыске.

Ранее жительница Кетовского округа присвоила себе пенсию погибшей родственницы. Сотрудники ОСФР после проверки попытались снять деньги со счета получателя, но средств на нем оказалось недостаточно. Деньги уже были в распоряжении родственницы.