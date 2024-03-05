05 марта 2024

В Кургане мать отсудила у соцфонда пенсию умершего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать в Кургане отсудила пенсию умершего сына Фото:

Жительница Кургана смогла через суд добиться от ОСФР (Объединенный соцфонд РФ, ранее Пенсионный фонд) выплаты накопительной части пенсии своего сына, который умер несколько лет назад. Об этом говорится в судебных материалах.

«После смерти сына на его накопительном пенсионном счете осталась сумма 24 506,28 рублей. Суд решил иск матери к ОСФР удовлетворить и обязать фонд выплатить пенсию», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда.

В судебных материалах уточняется, что мать не смогла в шестимесячный срок обратиться за пенсионными накоплениями сына, поскольку его тело не могли найти три года. Он находился в розыске.

Ранее жительница Кетовского округа присвоила себе пенсию погибшей родственницы. Сотрудники ОСФР после проверки попытались снять деньги со счета получателя, но средств на нем оказалось недостаточно. Деньги уже были в распоряжении родственницы.

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Жительница Кургана смогла через суд добиться от ОСФР (Объединенный соцфонд РФ, ранее Пенсионный фонд) выплаты накопительной части пенсии своего сына, который умер несколько лет назад. Об этом говорится в судебных материалах. «После смерти сына на его накопительном пенсионном счете осталась сумма 24 506,28 рублей. Суд решил иск матери к ОСФР удовлетворить и обязать фонд выплатить пенсию», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Курганского городского суда. В судебных материалах уточняется, что мать не смогла в шестимесячный срок обратиться за пенсионными накоплениями сына, поскольку его тело не могли найти три года. Он находился в розыске. Ранее жительница Кетовского округа присвоила себе пенсию погибшей родственницы. Сотрудники ОСФР после проверки попытались снять деньги со счета получателя, но средств на нем оказалось недостаточно. Деньги уже были в распоряжении родственницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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