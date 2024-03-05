Сенатор Сергей Муратов считает, что роботизация поможет решить проблему дефицита кадров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, считает, что в России нужно роботизировать производство на предприятиях вместо того, чтобы бороться с дефицитом кадров с помощью мигрантов. Об этом он рассказал на секции экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности, о чем сообщил URA.RU.

«Даже при наличии необходимых станков, оборудования и производственных площадей мы столкнемся с проблемой отсутствия подготовленных кадров в необходимых количествах. Одним из основных путей решения этой проблемы, на наш взгляд, является внедрение автоматизированных технологий и роботизации производства. Обсуждаемый в настоящее время в некоторых федеральных органах исполнительной власти вариант решения проблемы дефицита рабочих кадров на предприятиях ОПК за счет мигрантов на наш взгляд неконструктивный», — заявил Муратов.

Он объяснил, что мигранты не обладают нужной квалификацией, и на их обучение и решение социальных вопросов, связанных с их семьями, потребуются дополнительные деньги. По мнению Муратова, сейчас в промышленности разрушен механизм и практически ликвидированы организации по разработке и внедрению автоматизированных и роботизированных технологий в серийное производство. Он попросил представителей Минпромторга помочь возродить специализированные научно-исследовательские технологические институты. Муратов добавил, что в технологически-развитых странах перестают пользоваться ручным трудом в наукоемком производстве.

Ранее Муратов отмечал, что те программы, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в своем ежегодном послании Федеральному собранию, уже с успехом реализуется в Курганской области. Он добавил, что Курганская область входит в топ-5 регионов РФ по темпам роста промпроизводства.

Своим мнением Сергей Муратов поделился во время секции по военно-промышленной политике и бюджету экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности Фото: пресс-служба сенатора Сергея Муратова