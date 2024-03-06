Курганец разобрал дымоход магазина, чтобы украсть спиртное

Жителя города Куртамыша Курганской области задержали при попытке совершения кражи из магазина. Ради спиртного мужчина разобрал дымоход, через отверстие проник в помещение, но сработала сигнализация, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
«В Куртамыше задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в попытке совершения кражи спиртного из магазина. Путем разбора дымоходной трубы гражданин незаконно проник в помещение. На торговом объекте сработала сигнализация. По горячим следам мужчина задержан сотрудниками правоохранительных структур», — сообщили в ведомстве.
На место прибыл наряд ППС и Управления Росгвардии. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ). Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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