06 марта 2024

Курганец разобрал дымоход магазина, чтобы украсть спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Куртамыша Курганской области забрался в магазин через дымоход Фото:

Жителя города Куртамыша Курганской области задержали при попытке совершения кражи из магазина. Ради спиртного мужчина разобрал дымоход, через отверстие проник в помещение, но сработала сигнализация, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В Куртамыше задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в попытке совершения кражи спиртного из магазина. Путем разбора дымоходной трубы гражданин незаконно проник в помещение. На торговом объекте сработала сигнализация. По горячим следам мужчина задержан сотрудниками правоохранительных структур», — сообщили в ведомстве.

На место прибыл наряд ППС и Управления Росгвардии. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ). Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Жителя города Куртамыша Курганской области задержали при попытке совершения кражи из магазина. Ради спиртного мужчина разобрал дымоход, через отверстие проник в помещение, но сработала сигнализация, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В Куртамыше задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в попытке совершения кражи спиртного из магазина. Путем разбора дымоходной трубы гражданин незаконно проник в помещение. На торговом объекте сработала сигнализация. По горячим следам мужчина задержан сотрудниками правоохранительных структур», — сообщили в ведомстве. На место прибыл наряд ППС и Управления Росгвардии. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ). Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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