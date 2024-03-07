Представитель коммуниста Харитонова в Кургане пообещал построить рай на земле. Видео

07 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Представитель КПРФ Сергей Еремин участвовал в дебатах от имени Николая Харитонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Еремин пообещал на дебатах в Кургане, что представители КПРФ в случае победы построят рай на земле. Об этом он заявил во время эфира дебатов. «Сегодня нет более серьезного вопроса, чем мир на земле. Наш известный политический деятель недавно сказал, что мы не боимся ядерного удара, потому что все умрем, но мы вознесемся до неба, а наши враги очутятся в аду. Программа Николая Михайловича гарантирует ни тот, ни другой сценарий. Мы, коммунисты, будем строить рай на земле», — сообщил Еремин в эфире ГТРК «Курган». Дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты проводились до 7 марта. В них также участвовали доверенные лица кандидатов в президенты Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владимира Путина (самовыдвиженец). Представители Владислава Даванкова (партия «Новые люди») не участвовали в дебатах, так как в регионе у него нет доверенных лиц. Два раза в дебатах участвовали только представители Харитонова.

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Еремин пообещал на дебатах в Кургане, что представители КПРФ в случае победы построят рай на земле. Об этом он заявил во время эфира дебатов. «Сегодня нет более серьезного вопроса, чем мир на земле. Наш известный политический деятель недавно сказал, что мы не боимся ядерного удара, потому что все умрем, но мы вознесемся до неба, а наши враги очутятся в аду. Программа Николая Михайловича гарантирует ни тот, ни другой сценарий. Мы, коммунисты, будем строить рай на земле», — сообщил Еремин в эфире ГТРК «Курган». Дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты проводились до 7 марта. В них также участвовали доверенные лица кандидатов в президенты Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владимира Путина (самовыдвиженец). Представители Владислава Даванкова (партия «Новые люди») не участвовали в дебатах, так как в регионе у него нет доверенных лиц. Два раза в дебатах участвовали только представители Харитонова.