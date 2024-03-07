В Тюмени назначили нового директора технопарка

Сергей Хрущев вступил на пост директора Тюменского технопарка 27 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени новым директором технопарка стал Сергей Хрущев. Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

«Назначен новый директор Тюменского технопарка — им стал Сергей Хрущев», — рассказали в департаменте журналисту РБК Тюмень. Он вступил в должность 27 февраля.

Сергей Хрущев окончил в 2004 году Институт права, экономики и управления ТюмГУ, а также в 2007 году аспирантуру по международному и европейскому праву. Имеет международный сертификат британской ассоциации Business Incubation. До этого он работал в ПАО «ЗапСибкомбанк» и ПАО «Сбербанк». Там он занимался разработкой и внедрением различных проектов. Помимо того, был сотрудником фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», а также возглавлял отдел технического развития департамента инвестполитики.

До этого главой технопарка был Антон Ермолаев, который зимой 2023 года был назначен на должность гендиректора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Это произошло из-за перехода на новую должность в московском правительстве экс-руководителя Ольги Романец.