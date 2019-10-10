Экс-сотрудница тюменского правительства, уволившаяся из-за конфликта с замгубернатора, нашла работу

Теперь экс-глава департамента экономики возглавила тюменский Технопарк Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-директор департамента экономики Тюменской области Ольга Простнева стала главой тюменского Технопарка. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в самом Западно-Сибирском инновационном центре.

Получить комментарий Простеневой агентству не удалось — она находится на обеде. Как сообщили в Технопарке, Простнева была назначена на должность директора еще 25 сентября. Однако в регистрационных документах, согласно данным сайта bus.gov, изменения пока не внесены.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольга Простенева официально ушла из правительства по собственному желанию. Но, по данным источников, она могла покинуть пост из-за разногласий со своим начальником — замгубернатора Владимиром Сысоевым.

Новым директором департамента экономики Тюменской области может стать Дмитрий Щукин, сообщают источники «URA.RU». Щукин — давний соратник зама свердловского губернатора Олега Чемезова, его кандидатуру лоббирует Сысоев. По версии инсайдера, губернатор Тюменской области Александр Моор пока не согласовывает Щукина на пост руководителя депэкономики. Глава региона, напомним, всегда внимательно подходит к решению любых кадровых вопросов.