Тюменские власти объявили о важном назначении

Пост директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области занял бывший руководитель Тюменского технопарка Антон Ермолаев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Ранее должность директора АИР покинула Ольга Романец.
«Антон Ермолаев назначен генеральным директором Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Ранее он занимал пост директора Тюменского технопарка», — сообщает инфоцентр.
Антону Ермолаеву 32 года. В 2013 году он окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. В 2018-м защитил диссертацию, получил звание кандидата технических наук. Начиная с 2013 года, работал в государственных и коммерческих структурах.
На сайте технопарка Ермолаев все еще значится директором. Как ранее писало URA.RU, прошлый руководитель Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец покинула должность ради работы в правительстве Москвы.
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