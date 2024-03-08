08 марта 2024
07 марта 2024

В Тюменской области подскочила стоимость аренды квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
Аренда квартиры в Тюменской области обходится в среднем 32 тысячи рублей Фото:

В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Так по данным сервиса Restate, цены увеличились в среднем более чем на 13%.

«Средняя стоимость аренды в Тюменской области на 14 декабря 2033 года составляла 27 773 рубля. К концу февраля 2024 года цена выросла до 32 080 рублей», — сообщают аналитики сервиса.

В крупном областном центре — Тобольске — арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей. Поле падения цен в начале января 2024 года, они снова подскочили. Однако в Тюмени в первые с начала года стоимость аренды квартир впервые с начала года начала снижаться. За месяц показатель составил 2%. На конец зимы в столице региона жилье можно снять за 27,8 тысячи рублей в месяц.

Если рассматривать вторичный рынок жилья с точки зрения покупки недвижимости, то в Тюмени спрос на него упал за год на 34%. При этом аналитики отметили сокращение предложений объектов, но стоимость квадратного метра жилья в старом жилом фонде выросла на 9% и составила 113 тысяч рублей. Специалисты «Авито Недвижимость» считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека.

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В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Так по данным сервиса Restate, цены увеличились в среднем более чем на 13%. «Средняя стоимость аренды в Тюменской области на 14 декабря 2033 года составляла 27 773 рубля. К концу февраля 2024 года цена выросла до 32 080 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В крупном областном центре — Тобольске — арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей. Поле падения цен в начале января 2024 года, они снова подскочили. Однако в Тюмени в первые с начала года стоимость аренды квартир впервые с начала года начала снижаться. За месяц показатель составил 2%. На конец зимы в столице региона жилье можно снять за 27,8 тысячи рублей в месяц. Если рассматривать вторичный рынок жилья с точки зрения покупки недвижимости, то в Тюмени спрос на него упал за год на 34%. При этом аналитики отметили сокращение предложений объектов, но стоимость квадратного метра жилья в старом жилом фонде выросла на 9% и составила 113 тысяч рублей. Специалисты «Авито Недвижимость» считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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