В Тюменской области подскочила стоимость аренды квартир

09 марта 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Аренда квартиры в Тюменской области обходится в среднем 32 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Так по данным сервиса Restate, цены увеличились в среднем более чем на 13%. «Средняя стоимость аренды в Тюменской области на 14 декабря 2033 года составляла 27 773 рубля. К концу февраля 2024 года цена выросла до 32 080 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В крупном областном центре — Тобольске — арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей. Поле падения цен в начале января 2024 года, они снова подскочили. Однако в Тюмени в первые с начала года стоимость аренды квартир впервые с начала года начала снижаться. За месяц показатель составил 2%. На конец зимы в столице региона жилье можно снять за 27,8 тысячи рублей в месяц. Если рассматривать вторичный рынок жилья с точки зрения покупки недвижимости, то в Тюмени спрос на него упал за год на 34%. При этом аналитики отметили сокращение предложений объектов, но стоимость квадратного метра жилья в старом жилом фонде выросла на 9% и составила 113 тысяч рублей. Специалисты «Авито Недвижимость» считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека.

В Тюменской области с конца 2023 года аналитики наблюдают рост стоимости аренды квартир. Так по данным сервиса Restate, цены увеличились в среднем более чем на 13%. «Средняя стоимость аренды в Тюменской области на 14 декабря 2033 года составляла 27 773 рубля. К концу февраля 2024 года цена выросла до 32 080 рублей», — сообщают аналитики сервиса. В крупном областном центре — Тобольске — арендовать жилье в среднем стоит более 26 тысяч рублей. Поле падения цен в начале января 2024 года, они снова подскочили. Однако в Тюмени в первые с начала года стоимость аренды квартир впервые с начала года начала снижаться. За месяц показатель составил 2%. На конец зимы в столице региона жилье можно снять за 27,8 тысячи рублей в месяц. Если рассматривать вторичный рынок жилья с точки зрения покупки недвижимости, то в Тюмени спрос на него упал за год на 34%. При этом аналитики отметили сокращение предложений объектов, но стоимость квадратного метра жилья в старом жилом фонде выросла на 9% и составила 113 тысяч рублей. Специалисты «Авито Недвижимость» считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека.