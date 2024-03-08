Ученики школы-интерната в городе ЯНАО пожаловались на червей в каше. Фото

09 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Школу-интернат в Тарко-Сале ждет внеплановая проверка из-за червей в каше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое. «Вот такими червями кормят детей в Тарко-Салинской школе-интернате», — пожаловался ученик в группе «ЧП Ямал». На фотографии видно насекомое, лежащее на ложке. На публикацию быстро отреагировала мэрия Пуровского района. Они написали, что ситуация взята на контроль, а районный департамент образования инициирует внеплановую проверку. В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты. Внутри продукта дети обнаружили плесень. Обед в столовой школы-интерната в Тарко-Сале Фото: «ЧП Ямал» https://vk.com/wall-161016392_437352

Ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое. «Вот такими червями кормят детей в Тарко-Салинской школе-интернате», — пожаловался ученик в группе «ЧП Ямал». На фотографии видно насекомое, лежащее на ложке. На публикацию быстро отреагировала мэрия Пуровского района. Они написали, что ситуация взята на контроль, а районный департамент образования инициирует внеплановую проверку. В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты. Внутри продукта дети обнаружили плесень.