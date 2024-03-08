Школу-интернат в Тарко-Сале ждет внеплановая проверка из-за червей в каше
Ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое.
«Вот такими червями кормят детей в Тарко-Салинской школе-интернате», — пожаловался ученик в группе «ЧП Ямал». На фотографии видно насекомое, лежащее на ложке.
На публикацию быстро отреагировала мэрия Пуровского района. Они написали, что ситуация взята на контроль, а районный департамент образования инициирует внеплановую проверку.
В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты. Внутри продукта дети обнаружили плесень.
Обед в столовой школы-интерната в Тарко-Сале
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.