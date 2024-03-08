08 марта 2024
07 марта 2024

Ученики школы-интерната в городе ЯНАО пожаловались на червей в каше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, кастрюля, столовая, каша, детское питание, общепит, еда, школьное питание
Школу-интернат в Тарко-Сале ждет внеплановая проверка из-за червей в каше Фото:

Ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое.

«Вот такими червями кормят детей в Тарко-Салинской школе-интернате», — пожаловался ученик в группе «ЧП Ямал». На фотографии видно насекомое, лежащее на ложке.

На публикацию быстро отреагировала мэрия Пуровского района. Они написали, что ситуация взята на контроль, а районный департамент образования инициирует внеплановую проверку.

В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты. Внутри продукта дети обнаружили плесень.

Обед в столовой школы-интерната в Тарко-Сале
Обед в столовой школы-интерната в Тарко-Сале
Фото:

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Ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое. «Вот такими червями кормят детей в Тарко-Салинской школе-интернате», — пожаловался ученик в группе «ЧП Ямал». На фотографии видно насекомое, лежащее на ложке. На публикацию быстро отреагировала мэрия Пуровского района. Они написали, что ситуация взята на контроль, а районный департамент образования инициирует внеплановую проверку. В Салехарде (ЯНАО) в школе №6 ученикам в столовой подали просроченные йогурты. Внутри продукта дети обнаружили плесень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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