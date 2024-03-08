08 марта 2024
07 марта 2024

Налоговые иски против жителей Тюменской области сократились почти в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году было удовлетворено почти 28 тысяч налоговых исков против тюменцев Фото:

Число исков о взыскании налогов и сборов против жителей Тюменской области сократилось почти в три раза. Об этом сообщили в региональном Управлении судебного департамента.

«В 2022 году их было около 71,6 тысяч, то по итогам 2023 количество сократилось почти до 29,3 тысяч. … В 2022 году было удовлетворено около 68 тысяч дел из числа поступивших, а в 2023 — почти 28 тысяч», — сообщили в ведомстве «РБК Тюмень».

Эксперты считают, что это результат активного предпроверочного анализа службы и, как следствие, снижение количества выездных проверок и оспариваний. Также, по их мнению, могли повлиять акцент ФНС на добровольное уточнение деклараций налогоплательщиками и предоставление рассрочки по уплате налогов.

Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30%. Теперь она составляет 497 миллиарда рублей.

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Число исков о взыскании налогов и сборов против жителей Тюменской области сократилось почти в три раза. Об этом сообщили в региональном Управлении судебного департамента. «В 2022 году их было около 71,6 тысяч, то по итогам 2023 количество сократилось почти до 29,3 тысяч. … В 2022 году было удовлетворено около 68 тысяч дел из числа поступивших, а в 2023 — почти 28 тысяч», — сообщили в ведомстве «РБК Тюмень». Эксперты считают, что это результат активного предпроверочного анализа службы и, как следствие, снижение количества выездных проверок и оспариваний. Также, по их мнению, могли повлиять акцент ФНС на добровольное уточнение деклараций налогоплательщиками и предоставление рассрочки по уплате налогов. Задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями за год увеличилась на 30%. Теперь она составляет 497 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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