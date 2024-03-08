Комплектовщикам на складе табака в Кургане заплатят от 32 тысяч рублей

Сотрудникам предстоит комплектовать продукцию и поддерживать чистоту
Жителей Кургана позвали работать комплектовщиками на местный табачный склад. Сотрудникам пообещали платить от 32 тысяч рублей в месяц, указано в описании вакансии.
«Требуются комплектовщики на склад табака (Курган). График: 5/2 с понедельника по пятницу. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».
Сотрудникам обещают бесплатно выдать униформу. В компании предусмотрены подарки детям на праздники.
Ранее курганцев звали в Пензу на завод по производству мороженого за зарплату от 32 тысяч рублей. Горожанам также обещали выплаты в 145 тысяч за работу доставщиками продуктов.
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