08 марта 2024
07 марта 2024

Комплектовщикам на складе табака в Кургане заплатят от 32 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, склад, стеллажи, областной аптечный склад, логистический центр
Сотрудникам предстоит комплектовать продукцию и поддерживать чистоту Фото:

Жителей Кургана позвали работать комплектовщиками на местный табачный склад. Сотрудникам пообещали платить от 32 тысяч рублей в месяц, указано в описании вакансии.

«Требуются комплектовщики на склад табака (Курган). График: 5/2 с понедельника по пятницу. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».

Сотрудникам обещают бесплатно выдать униформу. В компании предусмотрены подарки детям на праздники.

Ранее курганцев звали в Пензу на завод по производству мороженого за зарплату от 32 тысяч рублей. Горожанам также обещали выплаты в 145 тысяч за работу доставщиками продуктов.

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Жителей Кургана позвали работать комплектовщиками на местный табачный склад. Сотрудникам пообещали платить от 32 тысяч рублей в месяц, указано в описании вакансии. «Требуются комплектовщики на склад табака (Курган). График: 5/2 с понедельника по пятницу. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Сотрудникам обещают бесплатно выдать униформу. В компании предусмотрены подарки детям на праздники. Ранее курганцев звали в Пензу на завод по производству мороженого за зарплату от 32 тысяч рублей. Горожанам также обещали выплаты в 145 тысяч за работу доставщиками продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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