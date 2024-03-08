Уроженец Курганской области получил право выступить на Олимпиаде в Париже

Уроженец Куртамышского района пробился на Игры-2024 в Париж Фото: Анна Майорова © URA.RU

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который родился в Курганской области, завоевал лицензию на летнюю Олимпиаду в Париже. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Матч ТВ».

«Храмцов в полуфинальной схватке весовой категории до 80 кг одолел серба Стефана Такова. Россиянин получил лицензию на Игры-2024 в Париже», — говорится в сообщении представителей телеканала.

Всемирная федерация тхэквондо одобрила участие спортсменов из России на турнирах, признанных World Taekwondo. Храмцов родился 12 января 1998 года в селе Советское Куртамышского района. Затем его семья переехала в Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). В этом городе и началась его спортивная карьера.

Ранее Храмцов выступал на чемпионате мира в составе сборной Вооруженных сил РФ. Накануне соревнований он был награжден почетной грамотой Министра обороны РФ за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта.