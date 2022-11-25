Российский спортсмен из ХМАО победил на чемпионате мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко поздравил с победой на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране Максима Храмцова. Югорчанин завоевал золото. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) по тхэквондо в Тегеране (Иран) воспитанник СШОР Нижневартовска, олимпийский чемпион Максим Храмцов завоевал „золото“ в весовой категории до 80 кг.» — говорится в сообщении. Помимо земляка, Кощенко поздравил его тренера Александра Лашпанова.

Максим Храмцов на чемпионате мира выступает в составе сборной Вооруженных сил РФ. Накануне соревнований он был награжден почетной грамотой Министра обороны РФ за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Ильяс Сарсембаев из Губкинского состязался в весовой категории до 78 кг. Тренируется спортсмен в спортшколе «Зенит» под руководством Евгения Латыпова.