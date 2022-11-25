25 ноября 2022

В честь победителя из ХМАО на чемпионате мира прозвучал гимн России. Видео

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, фанаты, команда россии, болельщики, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, российские флаги
Российский спортсмен из ХМАО победил на чемпионате мира Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко поздравил с победой на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране Максима Храмцова. Югорчанин завоевал золото. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) по тхэквондо в Тегеране (Иран) воспитанник СШОР Нижневартовска, олимпийский чемпион Максим Храмцов завоевал „золото“ в весовой категории до 80 кг.» — говорится в сообщении. Помимо земляка, Кощенко поздравил его тренера Александра Лашпанова.

Максим Храмцов на чемпионате мира выступает в составе сборной Вооруженных сил РФ. Накануне соревнований он был награжден почетной грамотой Министра обороны РФ за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Ильяс Сарсембаев из Губкинского состязался в весовой категории до 78 кг. Тренируется спортсмен в спортшколе «Зенит» под руководством Евгения Латыпова.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко поздравил с победой на чемпионате мира Международного совета военного спорта по тхэквондо в Тегеране Максима Храмцова. Югорчанин завоевал золото. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) по тхэквондо в Тегеране (Иран) воспитанник СШОР Нижневартовска, олимпийский чемпион Максим Храмцов завоевал „золото“ в весовой категории до 80 кг.» — говорится в сообщении. Помимо земляка, Кощенко поздравил его тренера Александра Лашпанова. Максим Храмцов на чемпионате мира выступает в составе сборной Вооруженных сил РФ. Накануне соревнований он был награжден почетной грамотой Министра обороны РФ за высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из ЯНАО взял золото на чемпионате мира по гиревому спорту. Ильяс Сарсембаев из Губкинского состязался в весовой категории до 78 кг. Тренируется спортсмен в спортшколе «Зенит» под руководством Евгения Латыпова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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