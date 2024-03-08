08 марта 2024
07 марта 2024

Самолет, летевший до Тюмени, экстренно сел в Минеральных водах

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Борт авиакомпании «Ямал» должен был прибыть в Тюмень 9 марта Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Сочи в Тюмень вынужденно сел в Минеральных водах. Об этом сообщил пассажир рейса.

«Борт должен был прибыть в Тюмень 9 марта в 22:50, однако совершил вынужденную посадку в Минеральных водах спустя полчаса полета. Когда состоится вылет, пока неизвестно, сказали ждать подменный борт», — передают слова пассажира журналисты РБК Тюмень. Рейс YC 886 летел из Сочи.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Сочи в Тюмень вынужденно сел в Минеральных водах. Об этом сообщил пассажир рейса. «Борт должен был прибыть в Тюмень 9 марта в 22:50, однако совершил вынужденную посадку в Минеральных водах спустя полчаса полета. Когда состоится вылет, пока неизвестно, сказали ждать подменный борт», — передают слова пассажира журналисты РБК Тюмень. Рейс YC 886 летел из Сочи. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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