Самолет, летевший до Тюмени, экстренно сел в Минеральных водах

Борт авиакомпании «Ямал» должен был прибыть в Тюмень 9 марта
Самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Сочи в Тюмень вынужденно сел в Минеральных водах. Об этом сообщил пассажир рейса.
«Борт должен был прибыть в Тюмень 9 марта в 22:50, однако совершил вынужденную посадку в Минеральных водах спустя полчаса полета. Когда состоится вылет, пока неизвестно, сказали ждать подменный борт», — передают слова пассажира журналисты РБК Тюмень. Рейс YC 886 летел из Сочи.
Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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