Шесть нарядов пожарных машин тушили магазин с цветами в ЯНАО

В поселке Харп (ЯНАО) в полночь загорелось здание магазина «Цветы». Огонь тушили 20 человек личного состава с шестью машинами спецтехники, сообщает противопожарная служба. Повреждено все здание. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
«На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение внутри здания. Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. В 02:17 открытое горение ликвидировано. <…> были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО, 7 человек и 2 единицы спецтехники федеральной противопожарной службы ЯНАО», — говорится на сайте ведомства.
Огонь повредил 150 кв м — всю площадь здания магазина. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади.
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