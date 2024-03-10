10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

Шесть нарядов пожарных машин тушили магазин с цветами в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Огонь тушили 20 человек личного состава с шестью машинами спецтехники Фото:

В поселке Харп (ЯНАО) в полночь загорелось здание магазина «Цветы». Огонь тушили 20 человек личного состава с шестью машинами спецтехники, сообщает противопожарная служба. Повреждено все здание. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

«На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение внутри здания. Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. В 02:17 открытое горение ликвидировано. <…> были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО, 7 человек и 2 единицы спецтехники федеральной противопожарной службы ЯНАО», — говорится на сайте ведомства.

Огонь повредил 150 кв м — всю площадь здания магазина. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади.

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В поселке Харп (ЯНАО) в полночь загорелось здание магазина «Цветы». Огонь тушили 20 человек личного состава с шестью машинами спецтехники, сообщает противопожарная служба. Повреждено все здание. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. «На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение внутри здания. Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. В 02:17 открытое горение ликвидировано. <…> были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО, 7 человек и 2 единицы спецтехники федеральной противопожарной службы ЯНАО», — говорится на сайте ведомства. Огонь повредил 150 кв м — всю площадь здания магазина. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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