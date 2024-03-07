07 марта 2024

В Новом Уренгое пожарные четыре часа тушили сильное возгорание в жилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое 8 марта загорелся частный дом Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«В пожарную охрану Нового Уренгоя 8 марта в 02:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Береговая в ДНТ „Дунай“. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади — 270 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Открытый огонь потушили в 04:15, а в 06:30 ликвидированы последствия пожара.

По словам пресс-службы ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению было привлечено 28 человек и восемь единиц техники.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО. «В пожарную охрану Нового Уренгоя 8 марта в 02:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Береговая в ДНТ „Дунай“. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади — 270 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Открытый огонь потушили в 04:15, а в 06:30 ликвидированы последствия пожара. По словам пресс-службы ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению было привлечено 28 человек и восемь единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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