В Новом Уренгое 8 марта загорелся частный дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью 8 марта пожарные около четырех часов тушили возгорание в частном доме по улице Береговая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«В пожарную охрану Нового Уренгоя 8 марта в 02:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Береговая в ДНТ „Дунай“. По прибытию сотрудников МЧС кровля и второй этаж дома уже были охвачены огнем на всей площади — 270 квадратных метров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Открытый огонь потушили в 04:15, а в 06:30 ликвидированы последствия пожара.

По словам пресс-службы ведомства, в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению было привлечено 28 человек и восемь единиц техники.