В Курганской области 30 предприятий не уменьшили выбросы вредных веществ

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Курганская прокуратура выявила 30 предприятий, загрязняющие воздух в регионе Фото:

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения у 30 предприятий, не сокративших выбросы вредных веществ в период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

«Прокуратурой выявлены факты непринятия организациями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что 30 предприятиями, осуществляющими деятельность на территории региона, мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух не были разработаны и не проводятся», — сообщает природоохранная прокуратура.

Как отметили в пресс-службе ведомства региона, в результате бездействия предприятий ухудшается экологическое состояние в Курганской области и нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратура внесла представления нарушителям и привлекла руководителей и виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что Курганская и Челябинская области стали худшими в УрФО по экологической обстановке. Регион получил низкие оценки по качеству воды по результатам исследования платформы «Если быть точным». При этом в правительстве региона не согласились с этими данными и сослались на официальные показатели Минприроды. Они свидетельствуют о более низком уровне выбросов загрязняющих веществ в регионе по сравнению с другими территориями УрФО.

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Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения у 30 предприятий, не сокративших выбросы вредных веществ в период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. «Прокуратурой выявлены факты непринятия организациями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что 30 предприятиями, осуществляющими деятельность на территории региона, мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух не были разработаны и не проводятся», — сообщает природоохранная прокуратура. Как отметили в пресс-службе ведомства региона, в результате бездействия предприятий ухудшается экологическое состояние в Курганской области и нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратура внесла представления нарушителям и привлекла руководителей и виновных к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что Курганская и Челябинская области стали худшими в УрФО по экологической обстановке. Регион получил низкие оценки по качеству воды по результатам исследования платформы «Если быть точным». При этом в правительстве региона не согласились с этими данными и сослались на официальные показатели Минприроды. Они свидетельствуют о более низком уровне выбросов загрязняющих веществ в регионе по сравнению с другими территориями УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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