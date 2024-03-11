В Курганской области 30 предприятий не уменьшили выбросы вредных веществ

Курганская прокуратура выявила 30 предприятий, загрязняющие воздух в регионе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения у 30 предприятий, не сокративших выбросы вредных веществ в период неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

«Прокуратурой выявлены факты непринятия организациями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что 30 предприятиями, осуществляющими деятельность на территории региона, мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух не были разработаны и не проводятся», — сообщает природоохранная прокуратура.

Как отметили в пресс-службе ведомства региона, в результате бездействия предприятий ухудшается экологическое состояние в Курганской области и нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Прокуратура внесла представления нарушителям и привлекла руководителей и виновных к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что Курганская и Челябинская области стали худшими в УрФО по экологической обстановке. Регион получил низкие оценки по качеству воды по результатам исследования платформы «Если быть точным». При этом в правительстве региона не согласились с этими данными и сослались на официальные показатели Минприроды. Они свидетельствуют о более низком уровне выбросов загрязняющих веществ в регионе по сравнению с другими территориями УрФО.