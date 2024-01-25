Курган и Челябинск стали худшими в УрФО по экологии. Карта

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В Кургане и Челябинске высокая выраженность экологической проблемы Фото:

Курганская и Челябинская области стали худшими в УрФО по экологической обстановке. Данная информация указана в исследовании, размещенном на платформе «Если быть точным».

«Самая сложная ситуация по состоянию на 2022 год сложилась в Астраханской, Ростовской, Московской, Курганской, Челябинской, Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Хакасии и Бурятии. Эти регионы получили рейтинг Е», — указано в тексте. Авторы исследования уточнили, что в начале 2024 года эти данные являются самыми свежими.

В Курганской области высоко выражена проблема качества воды (рейтинг E), выше среднего выражена проблема по качеству воздуха (рейтинг D). Состояние почвы и работа с отходами получили оценку C (средняя выраженность проблемы). В Челябинской области качеству воздуха и воды присвоили оценку C, а качеству почвы и работе с отходами — E. Годом ранее в числе худших в УрФО также находилась Свердловская область, но по данным на 2022 год в регионе экологическая обстановка улучшилась до уровня D. У Ханты-Мансийского автономного округа такая же оценка. Самая лучшая экологическая обстановка в УрФО, по данным исследования, в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Им присвоили рейтинг C.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Челябинск является лидером в стране по снижению выбросов и экологического ущерба окружающей среде. В Кургане для улучшения качества воды идет реконструкция очистных сооружений водопровода «Арбинка».

Только в двух регионах УрФО средняя выраженность экологической проблемы
Только в двух регионах УрФО средняя выраженность экологической проблемы
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Курганская и Челябинская области стали худшими в УрФО по экологической обстановке. Данная информация указана в исследовании, размещенном на платформе «Если быть точным». «Самая сложная ситуация по состоянию на 2022 год сложилась в Астраханской, Ростовской, Московской, Курганской, Челябинской, Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Хакасии и Бурятии. Эти регионы получили рейтинг Е», — указано в тексте. Авторы исследования уточнили, что в начале 2024 года эти данные являются самыми свежими. В Курганской области высоко выражена проблема качества воды (рейтинг E), выше среднего выражена проблема по качеству воздуха (рейтинг D). Состояние почвы и работа с отходами получили оценку C (средняя выраженность проблемы). В Челябинской области качеству воздуха и воды присвоили оценку C, а качеству почвы и работе с отходами — E. Годом ранее в числе худших в УрФО также находилась Свердловская область, но по данным на 2022 год в регионе экологическая обстановка улучшилась до уровня D. У Ханты-Мансийского автономного округа такая же оценка. Самая лучшая экологическая обстановка в УрФО, по данным исследования, в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Им присвоили рейтинг C. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что Челябинск является лидером в стране по снижению выбросов и экологического ущерба окружающей среде. В Кургане для улучшения качества воды идет реконструкция очистных сооружений водопровода «Арбинка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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