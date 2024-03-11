Пожарные провели учения по тушению пожара на КМЗ в случае короткого замыкания в санчасти завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На оборонном предприятии «Курганмашзавод», производящем бронемашины БМП-3, провели пожарные учения с участием сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона. По легенде, в санчасти завода произошло возгорание, которое тушили силами 59 огнеборцев. Об этом предприятие пишет в своем telegram-канале.

«На заводе прошли пожарно-тактические учения с привлечением сил и средств Курганского пожарно-спасательного гарнизона. По замыслу, в медико-санитарной части из-за короткого замыкания произошло возгорание пластикового корпуса. Площадь пожара составила 53 квадратных метра… Прибывшие огнеборцы слаженно организовали спасение медперсонала и пациентов с верхних этажей здания и локализовали условный пожар, не допустив распространения огня на соседние помещения. В учениях участвовали 59 человек и 12 единиц техники», — указано в канале «Курганмашзавод»

Предварительно, в рамках смоделированной ситуации, медперсонал оповестил всех об эвакуации и с помощью первичных средств пожаротушения принял меры по ликвидации очага возгорания. Целью учений в пресс-службе КМЗ называют повышение координации действий между пожарными подразделениями и специальными службами завода в случае ЧС.

Ранее URA.RU писало, что курганские спасатели провели учения по ликвидации условного пожара на «Курганмашзаводе» из-за разлива нефтепродуктов. На тушении возгорания было задействовано 75 человек и 15 единиц техники.