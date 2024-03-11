11 марта 2024

В Тюменской области потеплеет до +6 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Дзержинского. Тюмень, сосульки, ул дзержинского
В Тюменской области ожидается резкое потепление Фото:

Днем 17 марта воздух на территории Тюменской области прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса прогноза погоды Gismeteo.

«Днем, 17 марта, температура воздуха на территории Тюменской области составит +6 градусов. В ночное время до -2», — указано на официальном сайте Gismeteo.

Там добавили, что в период с 19 по 21 марта на территории региона ожидаются обильные осадки. В том числе, мокрый снег и снег с дождем.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 17 марта воздух на территории Тюменской области прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса прогноза погоды Gismeteo. «Днем, 17 марта, температура воздуха на территории Тюменской области составит +6 градусов. В ночное время до -2», — указано на официальном сайте Gismeteo. Там добавили, что в период с 19 по 21 марта на территории региона ожидаются обильные осадки. В том числе, мокрый снег и снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...