В Тюменской области потеплеет до +6 градусов

В Тюменской области ожидается резкое потепление
Днем 17 марта воздух на территории Тюменской области прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса прогноза погоды Gismeteo.
«Днем, 17 марта, температура воздуха на территории Тюменской области составит +6 градусов. В ночное время до -2», — указано на официальном сайте Gismeteo.
Там добавили, что в период с 19 по 21 марта на территории региона ожидаются обильные осадки. В том числе, мокрый снег и снег с дождем.
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