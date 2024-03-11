В Тюменской области потеплеет до +6 градусов

12 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидается резкое потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU Днем 17 марта воздух на территории Тюменской области прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса прогноза погоды Gismeteo. «Днем, 17 марта, температура воздуха на территории Тюменской области составит +6 градусов. В ночное время до -2», — указано на официальном сайте Gismeteo. Там добавили, что в период с 19 по 21 марта на территории региона ожидаются обильные осадки. В том числе, мокрый снег и снег с дождем.

Днем 17 марта воздух на территории Тюменской области прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса прогноза погоды Gismeteo. «Днем, 17 марта, температура воздуха на территории Тюменской области составит +6 градусов. В ночное время до -2», — указано на официальном сайте Gismeteo. Там добавили, что в период с 19 по 21 марта на территории региона ожидаются обильные осадки. В том числе, мокрый снег и снег с дождем.