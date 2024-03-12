На руководителя курганской фирмы возбудили дело из-за невыплаты зарплат рабочим

12 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Работникам из Далматово задолжали сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На руководителя компании ООО «Торговый Дом „Далмат“» из Далматово (Курганская область) возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы нескольким работникам на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что перед несколькими сотрудниками ООО „Торговый Дом ‚Далмат‘“ имеется задолженность по заработной плате за период с января по апрель 2023 года на общую сумму 415 000 рублей. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Расследование уголовного дела и вопрос погашения задолженности зарплате находится на контроле районной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что курганцу пришлось судиться с работодателем из-за долга по зарплате в полмиллиона рублей. Также сообщалось, что курганский застройщик больше трех лет не давал зарплату своему работнику. Размер задолженности составил более 500 тысяч рублей.

На руководителя компании ООО «Торговый Дом „Далмат“» из Далматово (Курганская область) возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы нескольким работникам на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что перед несколькими сотрудниками ООО „Торговый Дом ‚Далмат‘“ имеется задолженность по заработной плате за период с января по апрель 2023 года на общую сумму 415 000 рублей. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства. Расследование уголовного дела и вопрос погашения задолженности зарплате находится на контроле районной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что курганцу пришлось судиться с работодателем из-за долга по зарплате в полмиллиона рублей. Также сообщалось, что курганский застройщик больше трех лет не давал зарплату своему работнику. Размер задолженности составил более 500 тысяч рублей.