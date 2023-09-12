12 сентября 2023

Работодатель задолжал курганцу полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Шадринска требует через суд вернуть долг по зарплате Фото:

Житель Шадринска Курганской области требует через суд с ООО «Горизонт» полмиллиона рублей не выплаченной зарплаты. Об этом говорится в судебных материалах.

«Истец взыскивает с ООО „Горизонт“ не выплаченную зарплату в сумме 476 тысяч 922 рубля. Первоначальный размер задолженности составлял 516 тысяч 922 рубля, но работодатель выплатил в мае 2023 года 40 тысяч рублей в счет долга», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

На суде истец рассказал, что работал бурильщиком в ООО «Горизонт» с марта 2019 года и проблем с выплатой зарплаты не было. В апреле 2023 года он уволился, поскольку с осени 2022 года начались задержки зарплаты. Он добавил, что за февраль и март зарплату вообще не дали. Суд решил исковые требования удовлетворить и обязал работодателя выплатить долг по зарплате в сумме 476 тысяч 922 рубля.

Ранее водитель скорой помощи Далматовской районной больницы (Курганская область) отсудил долг по зарплате. Судебные разбирательства длились два года.

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Житель Шадринска Курганской области требует через суд с ООО «Горизонт» полмиллиона рублей не выплаченной зарплаты. Об этом говорится в судебных материалах. «Истец взыскивает с ООО „Горизонт“ не выплаченную зарплату в сумме 476 тысяч 922 рубля. Первоначальный размер задолженности составлял 516 тысяч 922 рубля, но работодатель выплатил в мае 2023 года 40 тысяч рублей в счет долга», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. На суде истец рассказал, что работал бурильщиком в ООО «Горизонт» с марта 2019 года и проблем с выплатой зарплаты не было. В апреле 2023 года он уволился, поскольку с осени 2022 года начались задержки зарплаты. Он добавил, что за февраль и март зарплату вообще не дали. Суд решил исковые требования удовлетворить и обязал работодателя выплатить долг по зарплате в сумме 476 тысяч 922 рубля. Ранее водитель скорой помощи Далматовской районной больницы (Курганская область) отсудил долг по зарплате. Судебные разбирательства длились два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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