Работодатель задолжал курганцу полмиллиона рублей

Житель Шадринска требует через суд вернуть долг по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области требует через суд с ООО «Горизонт» полмиллиона рублей не выплаченной зарплаты. Об этом говорится в судебных материалах.

«Истец взыскивает с ООО „Горизонт“ не выплаченную зарплату в сумме 476 тысяч 922 рубля. Первоначальный размер задолженности составлял 516 тысяч 922 рубля, но работодатель выплатил в мае 2023 года 40 тысяч рублей в счет долга», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

На суде истец рассказал, что работал бурильщиком в ООО «Горизонт» с марта 2019 года и проблем с выплатой зарплаты не было. В апреле 2023 года он уволился, поскольку с осени 2022 года начались задержки зарплаты. Он добавил, что за февраль и март зарплату вообще не дали. Суд решил исковые требования удовлетворить и обязал работодателя выплатить долг по зарплате в сумме 476 тысяч 922 рубля.

Ранее водитель скорой помощи Далматовской районной больницы (Курганская область) отсудил долг по зарплате. Судебные разбирательства длились два года.