12 марта 2024

В Тюменской области сгорела пилорама, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
Причины возгорания в ведомстве не уточнили Фото:

В деревне Красный Яр (Тюменская область) в ночь на 13 марта произошел пожар на пилораме. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек.

«В деревне Красный Яр горела пилорама. При тушении обнаружены трое погибших», — сообщается в telegram-канале МЧС России.

Еще двоих человек удалось спасти. Пожарные вывели их из пожара на свежий воздух. Огонь охватил территорию на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причины возгорания не уточняются.

Пожар в селе Красный Яр охватил площадь в 600 квадратных метров
Пожар в селе Красный Яр охватил площадь в 600 квадратных метров
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Красный Яр (Тюменская область) в ночь на 13 марта произошел пожар на пилораме. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек. «В деревне Красный Яр горела пилорама. При тушении обнаружены трое погибших», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Еще двоих человек удалось спасти. Пожарные вывели их из пожара на свежий воздух. Огонь охватил территорию на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причины возгорания не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...