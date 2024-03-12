Причины возгорания в ведомстве не уточнили
В деревне Красный Яр (Тюменская область) в ночь на 13 марта произошел пожар на пилораме. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек.
«В деревне Красный Яр горела пилорама. При тушении обнаружены трое погибших», — сообщается в telegram-канале МЧС России.
Еще двоих человек удалось спасти. Пожарные вывели их из пожара на свежий воздух. Огонь охватил территорию на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причины возгорания не уточняются.
Пожар в селе Красный Яр охватил площадь в 600 квадратных метров
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