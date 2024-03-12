В Тюменской области сгорела пилорама, есть погибшие. Фото

13 марта 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Причины возгорания в ведомстве не уточнили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Красный Яр (Тюменская область) в ночь на 13 марта произошел пожар на пилораме. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек. «В деревне Красный Яр горела пилорама. При тушении обнаружены трое погибших», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Еще двоих человек удалось спасти. Пожарные вывели их из пожара на свежий воздух. Огонь охватил территорию на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причины возгорания не уточняются. Пожар в селе Красный Яр охватил площадь в 600 квадратных метров Фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official/16832

В деревне Красный Яр (Тюменская область) в ночь на 13 марта произошел пожар на пилораме. Во время тушения спасатели обнаружили тела трех человек. «В деревне Красный Яр горела пилорама. При тушении обнаружены трое погибших», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Еще двоих человек удалось спасти. Пожарные вывели их из пожара на свежий воздух. Огонь охватил территорию на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. Причины возгорания не уточняются.