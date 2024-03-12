Что разместят в новом корпусе курганского онкодиспансера

В курганском онкодиспансере в новом корпусе будет пять отделений

13 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Курганский онкодиспансер увеличит число операций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыли хирургический корпус онкологического диспансера, который строили три года. Ожидается, что число операций по удалению опухолей возрастет. URA.RU собрало информацию — что появится в новом корпусе, и какие услуги смогут получать курганцы. В Курганской области очень остро стоял вопрос по расширению площадей онкологического диспансера. В 2019 году губернатор Вадим Шумков обратился по данному вопросу к президенту Владимиру Путину. Предложение по строительству хирургического корпуса областного онкологического диспансера было поддержано. В 2021 году здание начали строить. 13 марта 2024 года корпус в режиме ВКС открыл глава Минздрава Михаил Мурашко. «С введением в эксплуатацию нового хирургического корпуса, к уже существующим отделениям планируется дополнительно организовать отделение онкоурологии на 30 коек. Также планируется выделение отделения маммологии из отделения торакальной онкологии и опухолей кожи», — сообщили в депздраве на запрос URA.RU. Таким образом, в онкодиспансере будет пять отделений: маммология, торакальное (заболевание легких), абдоминальное (желудочно-кишечный тракт), гинекология и онкоурологическое отделение. Решения кадрового вопроса осуществляется комплексно — предварительное планирование численности и структуры кадров, создание банка вакансий, заключение контрактов с выпускниками вузов, реализация ер социальной поддержки. Предварительно составлено штатное расписание для нового хирургического корпуса в соответствии с рекомендуемыми нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ. Главный онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил, что поможет курганцам подготовить врачей. Число оперативных вмешательств за последние три года в среднем составляет 1500-1600 операций в год. Планируется увеличение количества операций на 10-15% для пациентов с наличием злокачественных новообразований мочеполовой системы. В онкодиспансере работает более 130 единиц оборудования. Ранее URA.RU писало, что в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» с 2019 года в области потрачено на обновление материально-технической базы более 1 млрд рублей. Закуплено такое дорогостоящее оборудование как линейный ускоритель стоимостью 180 млн рублей, рентгенодиагностические комплексы, аппараты СМР, аппараты КТ, эндовидеоскопические системы, разметчик стоимостью 55 млн рублей, аппарат брахитерапии, аппарат близкофокусной рентгентерапии, дыхательная аппаратура. По данным за 2022 год Курганская область заняла первое место в РФ по смертности от онкологии. В регионе этот показатель составил 259,1 на 100 тысяч населения (в среднем по УрФО — 195 случаев). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане открыли хирургический корпус онкологического диспансера, который строили три года. Ожидается, что число операций по удалению опухолей возрастет. URA.RU собрало информацию — что появится в новом корпусе, и какие услуги смогут получать курганцы. В Курганской области очень остро стоял вопрос по расширению площадей онкологического диспансера. В 2019 году губернатор Вадим Шумков обратился по данному вопросу к президенту Владимиру Путину. Предложение по строительству хирургического корпуса областного онкологического диспансера было поддержано. В 2021 году здание начали строить. 13 марта 2024 года корпус в режиме ВКС открыл глава Минздрава Михаил Мурашко. «С введением в эксплуатацию нового хирургического корпуса, к уже существующим отделениям планируется дополнительно организовать отделение онкоурологии на 30 коек. Также планируется выделение отделения маммологии из отделения торакальной онкологии и опухолей кожи», — сообщили в депздраве на запрос URA.RU. Таким образом, в онкодиспансере будет пять отделений: маммология, торакальное (заболевание легких), абдоминальное (желудочно-кишечный тракт), гинекология и онкоурологическое отделение. Решения кадрового вопроса осуществляется комплексно — предварительное планирование численности и структуры кадров, создание банка вакансий, заключение контрактов с выпускниками вузов, реализация ер социальной поддержки. Предварительно составлено штатное расписание для нового хирургического корпуса в соответствии с рекомендуемыми нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ. Главный онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил, что поможет курганцам подготовить врачей. Число оперативных вмешательств за последние три года в среднем составляет 1500-1600 операций в год. Планируется увеличение количества операций на 10-15% для пациентов с наличием злокачественных новообразований мочеполовой системы. В онкодиспансере работает более 130 единиц оборудования. Ранее URA.RU писало, что в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» с 2019 года в области потрачено на обновление материально-технической базы более 1 млрд рублей. Закуплено такое дорогостоящее оборудование как линейный ускоритель стоимостью 180 млн рублей, рентгенодиагностические комплексы, аппараты СМР, аппараты КТ, эндовидеоскопические системы, разметчик стоимостью 55 млн рублей, аппарат брахитерапии, аппарат близкофокусной рентгентерапии, дыхательная аппаратура. По данным за 2022 год Курганская область заняла первое место в РФ по смертности от онкологии. В регионе этот показатель составил 259,1 на 100 тысяч населения (в среднем по УрФО — 195 случаев).