Как в Кургане возводили онкодиспансер, и во сколько обошлось его строительство

В Кургане открыли онкодиспансер, который строили три года

13 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

В Кургане спустя три года открыли хирургический корпус онкологического диспансера в микрорайоне Рябково. Возведением объекта занимался завод ЗАО «Курганстальмост». Корреспондент URA.RU собрал информацию о том, как проходило строительство медцентра, и во сколько обошлось его создание. На строительство онкодиспансера ушло три года К строительству хирургического корпуса Курганского областного онкологического диспансера приступили в 2021 году. Его начали возводить рядом с действующим зданием стационара и поликлиники в микрорайоне Рябково. Застройщиком выступило предприятие «Курганстальмост». Изначально новый десятиэтажный медцентр планировали сдать в мае 2023 года, но из-за недочетов график работ был сорван, а сроки сдачи перенесли еще на полгода. За срыв срока окончания строительства подрядчик был оштрафован более чем на 15 млн рублей. В итоге объект достроили в декабре прошлого года и начали проходить процедуру лицензирования. После сдачи в помещениях медцентра на табличках с названиями отделений были выявлены ошибки. Торжественное открытие нового корпуса онкодиспансера состоялось 13 марта. В нем принял участие глава Минздрава Михаил Мурашко. губернатор региона Вадим Шумков и первый замглавы областного депздрава Елена Островских. Во сколько обошлось строительство онкодиспансера Первоначально стоимость контракта на строительство хирургического корпуса составляла 684,3 млн рублей. Позже цена выросла еще почти на 178 млн, а стоимость контракта с «Курганстальмостом» увеличена до 862,2 млн рублей. Всего сумма бюджетных инвестиций в строительство объекта, включая закупку оборудования и мебели, составила более 1,1 млрд рублей. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Курганской области. Кто ушел в отставку на фоне проблем со строительством медцентра На фоне затягивающей стройки хирургического корпуса областного онкодиспансера с поста ушел главврач больницы Гиви Сепиашвили. Он руководил медучреждением с июня 2015 по июль 2023 года, а до сентября 2023 года работа в должности исполняющего обязанности главврача. После его ухода руководителем был поставлен военный медик Валентин Савченко. В конце декабря главврач уволился по собственному желанию, сообщали власти. Также после сдачи объекта пост главы регионального депздрава покинул Алексей Сигидаев. В правительстве региона заявляли, что Сигидаев ушел в отставку в связи с истечением срока контракта. Следом за ним уволился замглавы депздрава Назар Шевченко.