В Тюмени из-за наплыва туристов взлетели доходы санаториев и гостиниц

Число отдыхающих в Тюменских санаториях туристов выросло за год на 22%

14 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Доходы санаториев, общепита и гостиниц выросли в среднем на 30% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Количество туристов, которые для отдыха выбирают санатории Тюменской области, выросло за год почти на четверть. Это позволило региональным здравницам почти на 40% увеличить свои доходы, сообщает уральское главное управление Центробанка РФ в отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора. «Чисто отдыхающих в Тюменских санаториях за 2023 год увеличилось на 22%. При этом доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в сообщении. Сообщается, что в целом поток туристов в Тюменскую область увеличился за год на 10%. Кроме здравниц, это повысило доходы предприятий общепита и гостиниц — их обороты выросли за год на 22%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество туристов, которые для отдыха выбирают санатории Тюменской области, выросло за год почти на четверть. Это позволило региональным здравницам почти на 40% увеличить свои доходы, сообщает уральское главное управление Центробанка РФ в отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора. «Чисто отдыхающих в Тюменских санаториях за 2023 год увеличилось на 22%. При этом доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в сообщении. Сообщается, что в целом поток туристов в Тюменскую область увеличился за год на 10%. Кроме здравниц, это повысило доходы предприятий общепита и гостиниц — их обороты выросли за год на 22%.