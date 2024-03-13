13 марта 2024

В Тюмени из-за наплыва туристов взлетели доходы санаториев и гостиниц

Число отдыхающих в Тюменских санаториях туристов выросло за год на 22%
© Служба новостей «URA.RU»
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Киргизия. Чолпон-Ата, санаторий, пансионат, отдых, туризм
Доходы санаториев, общепита и гостиниц выросли в среднем на 30% Фото:

Количество туристов, которые для отдыха выбирают санатории Тюменской области, выросло за год почти на четверть. Это позволило региональным здравницам почти на 40% увеличить свои доходы, сообщает уральское главное управление Центробанка РФ в отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора.

«Чисто отдыхающих в Тюменских санаториях за 2023 год увеличилось на 22%. При этом доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом поток туристов в Тюменскую область увеличился за год на 10%. Кроме здравниц, это повысило доходы предприятий общепита и гостиниц — их обороты выросли за год на 22%.

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Количество туристов, которые для отдыха выбирают санатории Тюменской области, выросло за год почти на четверть. Это позволило региональным здравницам почти на 40% увеличить свои доходы, сообщает уральское главное управление Центробанка РФ в отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора. «Чисто отдыхающих в Тюменских санаториях за 2023 год увеличилось на 22%. При этом доходы здравниц за девять месяцев 2023 года выросли на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года», — говорится в сообщении. Сообщается, что в целом поток туристов в Тюменскую область увеличился за год на 10%. Кроме здравниц, это повысило доходы предприятий общепита и гостиниц — их обороты выросли за год на 22%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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