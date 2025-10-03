Ночные заморозки в Тюмени сменятся солнечной и сухой погодой

Днем тюменцев порадует солнце
В Тюмени днем 4 октября ожидается ясная погода и потепление до +8 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, существенных осадков в этот день не прогнозируется.
«В субботу 4 октября в Тюмени облачно с прояснениями. Ночью 3, +2. Днем +3, +8 градусов. Без осадков», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Влажность воздуха составит 94%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!