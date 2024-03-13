Перед выборами тюменские силовики устроили охоту на мигрантов

Перед выборами в Тюменской области усилили контроль над мигрантами

14 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют места проживания и работы мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Перед выборами президента России в Тюменской области был усилен контроль над мигрантами со стороны силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительной системе. По его словам, на территории региона проходят специализированные рейды по профилактической работе с иностранцами из стран ближнего зарубежья. «Рейды силовиков носят профилактический характер. Проверяются места проживания и работы мигрантов. Формально эти мероприятия никак не связаны с предстоящими выборами президента Российской Федерации. Однако с начала марта контроль над иностранцами со стороны правоохранительных структур был значительно усилен», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что профилактические рейды проходят по всей территории Тюменской области. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что на фоне давления со стороны силовых структур нелегальные мигранты начали массово уезжать из Тюменской области. Многие из них решили переехать в Екатеринбург. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед выборами президента России в Тюменской области был усилен контроль над мигрантами со стороны силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительной системе. По его словам, на территории региона проходят специализированные рейды по профилактической работе с иностранцами из стран ближнего зарубежья. «Рейды силовиков носят профилактический характер. Проверяются места проживания и работы мигрантов. Формально эти мероприятия никак не связаны с предстоящими выборами президента Российской Федерации. Однако с начала марта контроль над иностранцами со стороны правоохранительных структур был значительно усилен», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что профилактические рейды проходят по всей территории Тюменской области. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что на фоне давления со стороны силовых структур нелегальные мигранты начали массово уезжать из Тюменской области. Многие из них решили переехать в Екатеринбург. Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.