Перед выборами тюменские силовики устроили охоту на мигрантов

Перед выборами президента России в Тюменской области был усилен контроль над мигрантами со стороны силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительной системе. По его словам, на территории региона проходят специализированные рейды по профилактической работе с иностранцами из стран ближнего зарубежья.
«Рейды силовиков носят профилактический характер. Проверяются места проживания и работы мигрантов. Формально эти мероприятия никак не связаны с предстоящими выборами президента Российской Федерации. Однако с начала марта контроль над иностранцами со стороны правоохранительных структур был значительно усилен», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что профилактические рейды проходят по всей территории Тюменской области. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее агентство писало о том, что на фоне давления со стороны силовых структур нелегальные мигранты начали массово уезжать из Тюменской области. Многие из них решили переехать в Екатеринбург.
Выборы президента России пройдут на избирательных участках Тюмени с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
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