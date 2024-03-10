10 марта 2024
09 марта 2024

В тюменском избиркоме дали прогнозы по явке на выборы президента РФ

В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Халин. Тюмень , игорь халин
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента РФ. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии области Игорь Халин.

«Порядка 80% опрошенных сказали о том, что они будут участвовать в выборах. Из них 10-15% сказали, что вероятнее всего будут участвовать», — рассказал журналистам Халин.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Как ранее писало URA.RU, в дни выборов в тюменских школах, где будут проходить выборы, отменят уроки.

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В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента РФ. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Порядка 80% опрошенных сказали о том, что они будут участвовать в выборах. Из них 10-15% сказали, что вероятнее всего будут участвовать», — рассказал журналистам Халин. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Как ранее писало URA.RU, в дни выборов в тюменских школах, где будут проходить выборы, отменят уроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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