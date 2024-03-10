В тюменском избиркоме дали прогнозы по явке на выборы президента РФ

В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента

11 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента РФ. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Порядка 80% опрошенных сказали о том, что они будут участвовать в выборах. Из них 10-15% сказали, что вероятнее всего будут участвовать», — рассказал журналистам Халин. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Как ранее писало URA.RU, в дни выборов в тюменских школах, где будут проходить выборы, отменят уроки.

В Тюменской области 80% жителей планируют участвовать в выборах президента РФ. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии области Игорь Халин. «Порядка 80% опрошенных сказали о том, что они будут участвовать в выборах. Из них 10-15% сказали, что вероятнее всего будут участвовать», — рассказал журналистам Халин. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Как ранее писало URA.RU, в дни выборов в тюменских школах, где будут проходить выборы, отменят уроки.