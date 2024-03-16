Власти Катайска объяснили, почему в жилых домах пропало отопление

В Катайске (Курганская область) на одном из тепловых пунктов произошел сбой, что привело к остановке котла. Сейчас проблема устранена, ресурс возвращается в квартиры горожан, сообщает местная администрация.
«На одном из теплопунктов произошел сбой оборудования, в результате остановился отопительный котел. В настоящее время ситуация исправлена, тепло начинает поступать в квартиры. Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», — написано в telegram-канале мэрии.
В Международный женский день горожане столкнулись с проблемой отсутствия воды. Ремонтные работы были завершены на следующий день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.