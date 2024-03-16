Власти Катайска объяснили, почему в жилых домах пропало отопление

Мэрия Катайска: в домах горожан пропало отопление из-за остановки котла
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Тепло уже возвращается в дома горожан Фото:

В Катайске (Курганская область) на одном из тепловых пунктов произошел сбой, что привело к остановке котла. Сейчас проблема устранена, ресурс возвращается в квартиры горожан, сообщает местная администрация.

«На одном из теплопунктов произошел сбой оборудования, в результате остановился отопительный котел. В настоящее время ситуация исправлена, тепло начинает поступать в квартиры. Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», — написано в telegram-канале мэрии.

В Международный женский день горожане столкнулись с проблемой отсутствия воды. Ремонтные работы были завершены на следующий день.

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В Катайске (Курганская область) на одном из тепловых пунктов произошел сбой, что привело к остановке котла. Сейчас проблема устранена, ресурс возвращается в квартиры горожан, сообщает местная администрация. «На одном из теплопунктов произошел сбой оборудования, в результате остановился отопительный котел. В настоящее время ситуация исправлена, тепло начинает поступать в квартиры. Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», — написано в telegram-канале мэрии. В Международный женский день горожане столкнулись с проблемой отсутствия воды. Ремонтные работы были завершены на следующий день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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