Политика Выборы Явка избирателей на выборах в Тюменской области превысила 70% 17 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + В Тюменской области продолжаются выборы президента Российской Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области на 10:00 местного времени 17 марта составила 70.29%. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10.00 час. (время — местное) 17 марта составила 70.29%. Участки голосования в Тюменской области посетили 828 826 человек», — указано в сообщении главы Избиркома Тюменской области. Он добавил, что в некоторых муниципалитетах региона явка избирателей на участки для голосования превысила 85%. Такие показатели, в частности, зафиксированы в Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области на 10:00 местного времени 17 марта составила 70.29%. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10.00 час. (время — местное) 17 марта составила 70.29%. Участки голосования в Тюменской области посетили 828 826 человек», — указано в сообщении главы Избиркома Тюменской области. Он добавил, что в некоторых муниципалитетах региона явка избирателей на участки для голосования превысила 85%. Такие показатели, в частности, зафиксированы в Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям