Явка избирателей на выборах в Тюменской области превысила 70%

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области на 10:00 местного времени 17 марта составила 70.29%. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского Избиркома Игорь Халин.
«Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10.00 час. (время — местное) 17 марта составила 70.29%. Участки голосования в Тюменской области посетили 828 826 человек», — указано в сообщении главы Избиркома Тюменской области.
Он добавил, что в некоторых муниципалитетах региона явка избирателей на участки для голосования превысила 85%. Такие показатели, в частности, зафиксированы в Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах.
Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.
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