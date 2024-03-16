16 марта 2024

Явка избирателей на выборах в Тюменской области превысила 70%

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, электорат, выборы, явка избирателей, тайна голосования, голосование, избирательный участок1331
В Тюменской области продолжаются выборы президента Российской Федерации Фото:

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области на 10:00 местного времени 17 марта составила 70.29%. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского Избиркома Игорь Халин.

«Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10.00 час. (время — местное) 17 марта составила 70.29%. Участки голосования в Тюменской области посетили 828 826 человек», — указано в сообщении главы Избиркома Тюменской области.

Он добавил, что в некоторых муниципалитетах региона явка избирателей на участки для голосования превысила 85%. Такие показатели, в частности, зафиксированы в Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах.

Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.

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Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Тюменской области на 10:00 местного времени 17 марта составила 70.29%. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского Избиркома Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 10.00 час. (время — местное) 17 марта составила 70.29%. Участки голосования в Тюменской области посетили 828 826 человек», — указано в сообщении главы Избиркома Тюменской области. Он добавил, что в некоторых муниципалитетах региона явка избирателей на участки для голосования превысила 85%. Такие показатели, в частности, зафиксированы в Омутинском, Голышмановском и Ишимском районах. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюменской области проходит заключительный день выборов президента Российской Федерации. Следить за ключевыми событиями этого дня можно в онлайн — трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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