16 марта 2024

В Тюмени разыграли супер подарки викторины «Люби свой край»

На викторине «Люби свой край» разыграли квартиру и автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина Люби свой край.Тюмень, викторина
Площадки викторины «Люби свой край» будут работать в Тюмени и Тюменском районе до 20:00 Фото:

В прямом эфире телеканала «Тюменское время» определились новые победители викторины «Люби свой край». Так, автомобиль Lada Granta Cross выиграла участница конкурса Наталья, а однокомнатную квартиру — пенсионерка Закия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Тюменка Наталья стала обладательницей автомобиля в суперигре викторины „Люби свой край“. Участница правильно ответила на два вопроса суперигры. Забрать свою Lada Granta Cross Наталья сможет в центре выдачи подарков в Тюмени. Квартиру в суперигре викторины „Люби свой край“ получила в качестве подарка пенсионерка Закия из Тюмени», — указано в публикации telegram-канала Инфоцентра.

Викторина «Люби свой край» в Тюмени и Тюменском районе продолжится до 20:00. В это время состоится финальный розыгрыш подарков, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время».

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В прямом эфире телеканала «Тюменское время» определились новые победители викторины «Люби свой край». Так, автомобиль Lada Granta Cross выиграла участница конкурса Наталья, а однокомнатную квартиру — пенсионерка Закия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Тюменка Наталья стала обладательницей автомобиля в суперигре викторины „Люби свой край“. Участница правильно ответила на два вопроса суперигры. Забрать свою Lada Granta Cross Наталья сможет в центре выдачи подарков в Тюмени. Квартиру в суперигре викторины „Люби свой край“ получила в качестве подарка пенсионерка Закия из Тюмени», — указано в публикации telegram-канала Инфоцентра. Викторина «Люби свой край» в Тюмени и Тюменском районе продолжится до 20:00. В это время состоится финальный розыгрыш подарков, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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