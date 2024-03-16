В Тюмени разыграли супер подарки викторины «Люби свой край»

В прямом эфире телеканала «Тюменское время» определились новые победители викторины «Люби свой край». Так, автомобиль Lada Granta Cross выиграла участница конкурса Наталья, а однокомнатную квартиру — пенсионерка Закия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«Тюменка Наталья стала обладательницей автомобиля в суперигре викторины „Люби свой край“. Участница правильно ответила на два вопроса суперигры. Забрать свою Lada Granta Cross Наталья сможет в центре выдачи подарков в Тюмени. Квартиру в суперигре викторины „Люби свой край“ получила в качестве подарка пенсионерка Закия из Тюмени», — указано в публикации telegram-канала Инфоцентра.
Викторина «Люби свой край» в Тюмени и Тюменском районе продолжится до 20:00. В это время состоится финальный розыгрыш подарков, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время».
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