Развлечения В Тюмени разыграли супер подарки викторины «Люби свой край» На викторине «Люби свой край» разыграли квартиру и автомобиль 17 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 + Площадки викторины «Люби свой край» будут работать в Тюмени и Тюменском районе до 20:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В прямом эфире телеканала «Тюменское время» определились новые победители викторины «Люби свой край». Так, автомобиль Lada Granta Cross выиграла участница конкурса Наталья, а однокомнатную квартиру — пенсионерка Закия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Тюменка Наталья стала обладательницей автомобиля в суперигре викторины „Люби свой край“. Участница правильно ответила на два вопроса суперигры. Забрать свою Lada Granta Cross Наталья сможет в центре выдачи подарков в Тюмени. Квартиру в суперигре викторины „Люби свой край“ получила в качестве подарка пенсионерка Закия из Тюмени», — указано в публикации telegram-канала Инфоцентра. Викторина «Люби свой край» в Тюмени и Тюменском районе продолжится до 20:00. В это время состоится финальный розыгрыш подарков, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В прямом эфире телеканала «Тюменское время» определились новые победители викторины «Люби свой край». Так, автомобиль Lada Granta Cross выиграла участница конкурса Наталья, а однокомнатную квартиру — пенсионерка Закия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Тюменка Наталья стала обладательницей автомобиля в суперигре викторины „Люби свой край“. Участница правильно ответила на два вопроса суперигры. Забрать свою Lada Granta Cross Наталья сможет в центре выдачи подарков в Тюмени. Квартиру в суперигре викторины „Люби свой край“ получила в качестве подарка пенсионерка Закия из Тюмени», — указано в публикации telegram-канала Инфоцентра. Викторина «Люби свой край» в Тюмени и Тюменском районе продолжится до 20:00. В это время состоится финальный розыгрыш подарков, трансляция которого пройдет на телеканале «Тюменское время». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям