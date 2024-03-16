Политика Выборы В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента России. Инфографика 17 марта 2024 в 20:07 Размер текста - 17 + Избирательные участки выборов президента России в Тюменской области были закрыты в 20:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей. «82,77% жителей Тюменской области проголосовали на выборах Президента России. Данные по явке избирателей на 18 часов 17 марта опубликовала пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Выборы президента России в Тюменской области продлились три дня: с 15 по 17 марта. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей. «82,77% жителей Тюменской области проголосовали на выборах Президента России. Данные по явке избирателей на 18 часов 17 марта опубликовала пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Выборы президента России в Тюменской области продлились три дня: с 15 по 17 марта. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям