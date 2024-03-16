В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей.
«82,77% жителей Тюменской области проголосовали на выборах Президента России. Данные по явке избирателей на 18 часов 17 марта опубликовала пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.
Выборы президента России в Тюменской области продлились три дня: с 15 по 17 марта. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов.
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