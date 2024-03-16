16 марта 2024

В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента России. Инфографика

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Избирательные участки выборов президента России в Тюменской области были закрыты в 20:00 Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей.

«82,77% жителей Тюменской области проголосовали на выборах Президента России. Данные по явке избирателей на 18 часов 17 марта опубликовала пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.

Выборы президента России в Тюменской области продлились три дня: с 15 по 17 марта. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов.

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В Тюменской области завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. По данным telegram-канала Информационного центра правительства региона на 18:00, в них приняли участие 82,77% тюменских избирателей. «82,77% жителей Тюменской области проголосовали на выборах Президента России. Данные по явке избирателей на 18 часов 17 марта опубликовала пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому федеральному округу», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Выборы президента России в Тюменской области продлились три дня: с 15 по 17 марта. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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